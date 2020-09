RC Lens Mercato : Ismaël Boura, Haise justifie son contrat pro

Ismaël Boura (20 ans) a disputé les trois premiers matchs du RC Lens en Ligue 1 en ce début de saison. Il a la confiance de Franck Haise, coach du Racing Club. Ce dernier justifie le choix porté sur le jeune défenseur passé pro en avril 2020.

RC Lens : Haise, « Ismaël Boura méritait d'avoir un contrat pro »

Ismaël Boura a signé son premier contrat professionnel au RC Lens le 19 avril 2020. Franck Haise estime que c’est dans l’ordre normal des choses, vu le talent et la progression de l’arrière latéral gauche qu’il a eu sous ses ordres dans l’équipe des jeunes Lensois. « Ismaël Boura, je l'ai eu 3 ans en réserve. Il méritait d'avoir un contrat pro et de faire la reprise avec le groupe Ligue 1 », a expliqué le patron du staff technique du Racing Club, en conférence de presse. Le natif de Mayotte a été titulaire face à l’OGC Nice et au FC Lorient, lors de la 1re et la 3e journée du championnat. Contre le PSG (2e journée), il a disputé les dernières minutes après son entrée en jeu à la place d’Issiaga Sylla (84e). Et Ismaël Boura a satisfait les attentes de Franck Haise lors des 3 apparitions (168 minutes de jeu cumulées). Toutefois, le prometteur défenseur doit montrer plus afin de s’installer durablement dans le onze de départ du coach du RC Lens. « Il faut montrer au quotidien qu'on a sa place. Ça revient intégralement à Ismaël, il a su montrer qu'on peut compter sur lui », a souligné le technicien des Sang et Or.

Ismaël Boura, pur produit du Racing Club

Ismaël Boura a été formé à l'Académie du RCL à la Gaillette de 2014 à 2020. Avant d'obtenir le statut professionnel, il a évolué avec les équipes de jeunes du club nordiste. La saison dernière, il a fait 8 apparitions avec la réserve en National 2 et a marqué 2 buts avant l'arrêt des compétitions sportives en raison de la pandémie de coronavirus. Il a donc réussi le grand saut en Ligue 1 sans avoir joué un seul match en Ligue 2 avec son club formateur.