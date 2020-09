OM : André Villas-Boas encense littéralement Claude Puel

L’OM reçoit l’ASSE ce jeudi (21h) en match en retard de la première journée de Ligue 1. André Villas-Boas, entraîneur de l’Olympique de Marseille, a validé la politique de rajeunissement mise en place à l’AS Saint-Étienne par Claude Puel.

André Villas-Boas valide les changements de Claude Puel

Stéphane Ruffier, Yann M'Vila et Ryad Boudebouz sont quelques uns des cadres que Claude Puel n’a pas hésité à écarter pour faire la promotion de joueurs plus jeunes et prometteurs. Une politique qui a provoqué des tensions, mais qui se montre payante en ce début de saison où l’ASSE réalise de bonnes performances. C’est dans ce contexte que l’AS Saint-Étienne se déplacera ce soir sur la pelouse de l’Orange Vélodrome pour défier l’OM, également en forme en ce début de saison. Interrogé sur son adversaire du jour, André Villas-Boas a confié à La Provence que la rencontre « sera un match compliqué, c’est une certitude », car « Saint-Etienne est bien, l’équipe a trouvé un bon équilibre après tout ce qu’il s’est passé au sein de l’effectif avec les changements et les décisions de Claude Puel ». Des changements courageux et risqués qui donnent finalement raison à l’entraîneur stéphanois. « Mais tout ce qu’il fait lui donne raison car l’équipe joue bien au ballon », a fait remarquer André Villas-Boas sans cacher son inquiétude. « Le match contre Saint-Etienne est très important. Après une grosse victoire, une équipe rencontre toujours des difficultés… », a prévenu le coach marseillais.

L’OM et l’ASSE très en forme en ce début de saison

Choc de Ligue 1, le match entre l’OM et l’ASSE promet d’être très disputé. Les deux formations sont très en jambe en ce début de saison, avec 2 victoires en autant de matchs pour chacun des deux clubs. Pour son entrée en Ligue 1 cette saison, l’Olympique de Marseille est allé battre le Stade Brestois (3-2) pour le compte de la 2e journée. Les hommes d’ André Villas-Boas se sont ensuite payé l’ogre parisien (1-0) sur la pelouse du Parc des Princes dimanche dernier en conclusion de la 3e journée. Quant à l’AS Saint-Étienne, elle a battu le FC Lorient (2-0), puis le RC Strasbourg (2-0). Qui des Marseillais ou des Stéphanois vont enchaîner une 3e victoire ? Réponse ce soir, peu après 22h30.