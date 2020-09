PSG : Le retour de Mbappé à l'entrainement réjouit Neymar

Le PSG a signé sa première victoire en Ligue 1 face au FC Metz (1-0) sans Neymar et Kylian Mbappé. Le dernier a cependant repris l’entrainement et cela fait énormément plaisir au premier, en vue du match contre l’OGC Nice, dimanche (13h).

PSG : Mbappé retrouve l'entrainement, Neymar le chambre !

Kylian Mbappé a retrouvé le collectif du PSG après son isolement en raison de la covid-19. Il prépare le match de la 4e journée de Ligue 1 contre l’OGC Nice, son premier de la saison 2020-2021. En l'absence de son N°7, le PSG a perdu ses deux premiers matchs contre le RC Lens et l’OM (1-0). Lors du classico contre l’Olympique de Marseille, trois joueurs du Paris Saint-Germain ont vu rouge. Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa sont donc suspendus face au Gym. Néanmoins, la star brésilienne fait confiance à Kylian Mbappé et autres Parisiens disponibles pour ramener trois points de Nice. C’est donc avec joie qu’il a accueilli le retour du buteur parisien à l’entrainement. « Un de plus de récupéré de l'équipe Covid », a glissé Neymar avec un peu d’humour, dans des propos rapportés par RMC Sport. Bien avant, il a chambré son ami en se montrant désolé pour lui : « Oh Covid ! ». Le Brésilien de 28 ans a lâché ensuite un mot d’encouragement à Kylian Mbappé : « Allez mon ami ! »

Thomas Tuchel n'a plus de cas positif de covid-19

Notons que le PSG a finalement récupéré tous ses joueurs testés positifs au coronavirus après leurs vacances. Le natif de Bondy était le dernier des 7 cas positifs au sein de l’équipe de Thomas Tuchel. Neymar, Angel Di Maria, Keylor Navas, Paredes, Marquinhos et Mauro Icardi avaient retrouvé le groupe des Rouge et Bleu, les uns contre l'OM et les autres face au FC Metz.