Angers SCO Mercato : Baptiste Santamaria à Fribourg (Off.)

Joueur clé d’ Angers SCO, Baptiste Santamaria ne jouera pas contre le Montpellier HSC, dimanche (15h). Il vient d'être transféré au SC Fribourg, en Allemagne.

Angers SCO : Santamaria au SC Fribourg pour 10 M€

Baptiste Santamaria a joué son dernier match sous le maillot d’Angers SCO à Reims, dimanche dernier. Absent à l’entraînement ce jeudi matin, il a rejoint le SC Fribourg en Bundesliga. Le club de l'Anjou a confirmé son transfert cet après-midi. « Angers SCO confirme le départ de Baptiste Santamaria. Il s'est engagé avec le club allemand de Fribourg. Bonne route, Baptiste. Tu resteras à jamais dans la mémoire et le coeur des Angevins », a-t-il communiqué officiellement. Selon Transfermarkt, le transfert du milieu de terrain a été conclu à 10 M€ et non 15 M€ comme l'espéraient les dirigeants du Sporting Club de l’Ouest (SCO).

Baptiste Santamaria, un crack quitte le SCO

Évoluant à Angers SCO depuis 2016, Baptiste Santamaria était lié au club de l’Anjou jusqu’en 2022. Sa cote sur le marché des transferts était estimée à 7 M€. Lors de l’exercice 2019-2020 tronqué, il a disputé tous les matchs en Ligue 1, soit 28 au total, pour autant de titularisations. Cette saison, il a enchaîné les 3 premiers matchs de Ligue 1. Baptiste Santamaria est donc un joueur important qu'Angers vient de transférer.