RC Lens - Bordeaux : Bonne nouvelle en vue pour Seko Fofana

Le RC Lens reçoit les Girondins de Bordeaux samedi lors de la 4e journée de Ligue 1. Absent depuis le début de la saison, Seko Fofana pourrait étrenner le maillot des Sang et Or lors de cette rencontre. Tel est le vœu de Franck Haise, le coach du RCL.

Enfin la première pour Seko Fofana avec le RC Lens ?

Recrue phare du RC Lens cet été, Seko Fofana n’a pas encore effectué sa première avec son nouveau club. Le milieu ivoirien se remet d’une blessure musculaire contractée durant la préparation estivale. Après avoir manqué les trois premières journées de championnat, le joueur de 25 ans pourrait disputer son premier match samedi. Les Sang et Or reçoivent les Girondins de Bordeaux pour le compte de la 4e journée du championnat. Ce jeudi en conférence de presse, Franck Haise a évoqué la possibilité d’aligner l’ancien joueur de l’Udinese. « Il faisait sa première véritable séance complète ce matin. Il a la capacité d’être dans le groupe, cela ne devrait pas trop poser de problème », a indiqué le coach du RC Lens.

Gaël Kakuta incertain contre Bordeaux

Alors que les signaux semblent au vert pour Seko Fofana, tel n’est pas le cas pour Gaël Kakuta. Auteur de 2 buts en 3 matchs de Ligue 1, le milieu congolais n’a pas pris part à la séance de travail de ce jeudi matin. Franck Haise ne veut pas prendre de risque avec le joueur de 29 ans. « Il y a quelques petits bobos pour certains garçons préservés à l’image de Gaël, mais rien de vraiment méchant. C’est plutôt une gestion de l’état physique », a expliqué le technicien lensois qui a également préservé Manuel Pérez touché à un mollet. Alors qu’il espère récupérer Kakuta et Pérez, l’entraîneur de Lens devra composer sans quatre éléments samedi. Massadio Haïdara et Loïc Badé sont suspendus. Cheick Traoré et Charles Boli sont encore en soins.