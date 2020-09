OM - ASSE : Un hommage à Michel Hidalgo et à Pape Diouf

Le match entre l’ OM et l’ASSE sera chargé d’émotions. L’Olympique de Marseille a décidé de rendre hommage à Michel Hidalgo et à Pape Diouf, deux figures marquantes de son histoire moderne, avant le coup d’envoi de son premier match à l’Orange Vélodrome cette saison.

L’ OM se souvient de Michel Hidalgo et de Pape Diouf

Grandes figures de l’histoire moderne de l’ OM, Michel Hidalgo et Pape Diouf ne seront jamais oubliés par la grande famille marseillaise. Directeur général de l’ Olympique de Marseille au début de la présidence de Bernard Tapie (1986-1994), Michel Hidalgo est décédé le 26 mars passé, de mort naturelle, à son domicile marseillais. Très attaché à la ville de Marseille, à la Provence et au club olympien. c’est habillé en survêtement du club qu’il a été conduit à sa dernière demeure, à la demande de sa famille, selon une information de RMC Sport. Ancien président de l’ OM (2005-2009), Pape Diouf, lui, est décédé du coronavirus, au Sénégal, le 31 mars dernier. En plein confinement, le club olympien n’avait pas pu leur rendre un hommage solennel et avait promis de le faire dès que la situation reviendrait à la normale. Ce soir, le club phocéen reçoit l’ASSE pour son premier match de la saison à l'Orange Vélodrome. Pour l’écurie phocéenne, c’est l’occasion de rendre un hommage mérité à ces deux figures marquantes de son histoire moderne. « Nous avions décidé de rendre hommage à Michel Hidalgo et à Pape Diouf lors du premier match à domicile. Les conditions ne sont pas idéales, mais symboliquement il est très important de le faire », a annoncé un communiqué de l’ OM.

Les détails de la cérémonie d’hommage

Une minute de silence a été observée avant le coup d’envoi de la rencontre. Les portraits des deux illustres disparus ont été projetés sur les écrans géants de l’Orange Vélodrome. La lecture d’un texte d’hommage et l’exposition de photos dans les salons du stade étaient également au programme. L’Orange Vélodrome est tenu de ne pas recevoir plus de 1000 spectateurs, selon la jauge imposée. Il faut signaler que l' OM envisage de rendre à un autre hommage plus grandiose à Michel Hidalgo et à Pape Diouf quand le public sera autorisé à revenir plus nombreux au terrain.