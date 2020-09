PSG : C1, Mbappé, Navas et Neymar nominés par l'UEFA

L’UEFA a dévoilé ce jeudi la liste des finalistes pour ses récompenses individuelles. Trois joueurs du PSG figurent parmi les nommés. Il s’agit de Kylian Mbappé, Keylor Navas et Neymar Jr.

Mbappé, Navas et Neymar de nouveau en finale pour le PSG

Finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, le PSG a encore l’opportunité de récolter des trophées de l’UEFA. L’instance européenne a dévoilé les finalistes pour ses différentes récompenses de la saison écoulée. Trois Parisiens sont nominés pour ces awards. Keylor Navas postule pour le prix de meilleur gardien. Manuel Neuer et Jan Oblak sont ses rivaux dans cette catégorie. S’il s’est incliné en finale contre l’Allemand, le Costaricien a concédé le moins de buts dans la compétition (6 contre 8 pour Neuer et 9 pour Oblak). Ses coéquipiers Kylian Mbappé et Neymar vont lutter pour le titre de meilleur attaquant. Une catégorie où figure également Robert Lewandowski, vainqueur de la C1 et meilleur buteur (15 buts) de la dernière édition. Le Polonais est le grand favori devant les deux stars du PSG.

Vers une razzia du Bayern Munich aux prix de l’UEFA ?

Nouveau champion d’Europe, le Bayern est bien représenté à ces awards. Le champion d’Allemagne compte sept joueurs parmi les douze nominés. Josua Kimmich, Alphonso Davies et David Alaba se disputent le prix du meilleur défenseur. Thomas Müller et Thiago Alcantara vont croiser le fer avec Kevin De Bruyne (Manchester City) pour le titre de meilleur milieu. Tous les lauréats seront connus le 1er octobre à l’issue du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions. Le jury est composé des 32 entraîneurs ayant participé à la phase de poules de l’édition 2019-2020 de la C1. Ils ne peuvent pas voter pour leurs propres joueurs. 55 journalistes issus chacun d’un pays membre de l’UEFA sont également admis à voter.