Stade Rennais Mercato : Mendy vers Chelsea, Stéphan confirme

Dans les tuyaux ces dernières semaines, l’intérêt de Chelsea pour Edouard Mendy, gardien du Stade Rennais FC, a pris de l’épaisseur ces derniers jours. Ce jeudi, Julien Stéphan n’a pas nié l’existence de négociations entre les trois parties.

Stade Rennais FC : Chelsea négocie pour Edouard Mendy

Kepa Arrizabalaga n’a pas convaincu depuis son arrivée lors du mercato estival 2018. Pour Chelsea qui ambitionne de retrouver les premiers rôles en Premier League et en Ligue des champions, le moment est venu de trouver un concurrent pour le gardien espagnol. Les recruteurs blues ont donc porté leur choix sur Edouard Mendy, gardien du Stade Rennais FC. Les trois parties sont en négociations. « Vous savez qu'il y a des discussions, on ne s'en est pas caché, entre les deux clubs, entre Édouard et Chelsea », a révélé Julien Stéphan ce jeudi en conférence de presse. Mais l’affaire est encore loin d’être pliée, car « ça n'a pas encore abouti ». L’entraîneur rennais ne veut pas voir l’affaire traîner et pense que le mieux, « c'est d'avoir une décision finale qui aille vite dans un sens ou dans un autre ». Mais le coach de 39 ans ne tarit pas d’éloges pour son gardien. Même s’il peut se retrouver à Chelsea d’un moment à l’autre, « il n'y a aucun souci avec Édouard, c'est un top mec, il ne pose aucun problème, bien au contraire ». Edouard Mendy reste professionnel et exemplaire et « ce matin encore à l'entraînement, il est moteur, il communique avec tout le monde, il parle beaucoup, il est encore leader dans le vestiaire ». Enfin, le stratège du Stade Rennais FC ne peut pas prévoir le verdict des négociations pour Edouard Mendy, mais « si jamais ça devait aboutir, eh bien tant mieux pour lui, mais son comportement, là, est fantastique ».

Le Rennais chez les Blues à quelles conditions ?

Pour recruter Edouard Mendy, Chelsea devrait signer un chèque de 25 millions d’euros. En quête d’un second défenseur central après l’arrivée de Nayef Aguerd (ex-Dijon FCO), le Stade Rennais FC réclamerait également que Fikayo Tomori soit inclus dans l’opération pour un prêt. Barré par Thiago Silva, Rüdiger, Kurt Zuma et Andrea Christensen, Fikayo Tomori n’est pas un élément clé de l’effectif de Frank Lampard. De ce point de vue, Chelsea ne devrait avoir aucun mal à l’inclure dans l’opération Edouard Mendy. Mais l’intérêt d’Everton pour le jeune défenseur central anglais de 22 ans pourrait contrarier les plans des Rennais…