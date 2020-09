Stade de Reims Mercato : Bilal Touré à l’OM ? Caillot répond

El Bilal Touré, attaquant de pointe au Stade de Reims, est dans le viseur de l’OM. Informé de l’intérêt des Marseillais pour le jeune joueur, Jean-Pierre Caillot lui a fermé la porte de sortie.

Stade de Reims : El Bilal Touré n'ira pas à l'OM, selon Caillot

Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, s’est montré très clair sur le dossier El Bilal Touré. Ce dernier est courtisé par l’OM en quête d’un avant-centre pour épauler Dario Benedetto. Le dirigeant champenois a confirmé l’intérêt de l’Olympique de Marseille, mais il ne souhaite pas lâcher son jeune buteur. « Ce joueur jouera avec le Stade de Reims cette année, il n'a pas de bon de sortie », a-t-il déclaré sur RMC. El Bilal Touré a été recruté le 3 janvier 2020 et a joué son premier match en Ligue 1 le 1er février contre Angers SCO. Il n’avait finalement disputé que 7 matchs avant l’arrêt brutal de la saison en mars dernier, à cause de la pandémie de covid-19. L’Ivoiro-Malien avait cependant marqué 3 buts. En ce début de saison 2020-2021, il compte déjà un but et une passe décisive en 3 matchs. De quoi attiser l’intérêt de l’OM, mais surtout de convaincre les Rémois de garder leur pépite de 18 ans. « Il n'est pas question qu'un joueur nous quitte six mois après parce qu'il a eu des performances », a répondu le patron du Stade de Reims sur la radio.

El Bilal Touré, un début de carrière prometteur

En 10 apparitions en championnat sous le maillot des Rouge et Blanc, El Bilal Touré a vu sa cote grimper jusqu’a 3,5 M€, alors qu’elle était estimée à 2,5 M€ par Transfermarkt en mars 2020. L’attaquant ciblé par l’OM a été formé à l’Ivoire Académie FC (Côte d’Ivoire) avant de rejoindre Afrique Football Élite (AFE) au Mali en 2016. Et quatre ans plus tard, il a débarqué à Reims où il a entamé une carrière professionnelle prometteuse.