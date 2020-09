Nîmes Olympique : Hécatombe chez les Crocos avant Lyon

Le Nîmes Olympique se déplace vendredi sur la pelouse de l’Olympique lyonnais pour la 4e journée de Ligue 1. Jérôme Arpinon enregistre de nombreux forfaits à la veille de ce rendez-vous.

Le Nîmes Olympique avec huit absents face à l’OL

Après une large victoire (4-0) en ouverture du championnat, le Nîmes Olympique n’y arrive plus. Les Crocos restent sur deux défaites de rang en Ligue 1 avant d’affronter Lyon vendredi. Pour cette rencontre, Jérôme Arpinon devra composer avec un groupe affaibli. L’infirmerie nîmoise ne désemplit pas. Huit joueurs sont indisponibles pour le déplacement au Groupama Stadium. En instance de départ, Romain Philippoteaux n’est « pas à 100% » selon son entraîneur. Birger Meling (genou), Lucas Deaux (mollet droit) et Pablo Martinez (adducteurs) sont également forfaits. Victime d’une entorse de la cheville contre Rennes dimanche, Sofiane Alakouch est indisponible. Idem pour Antoine Valério (récemment opéré aux adducteurs), Moussa Koné (cuisse) et Clément Depres en phase de reprise.

Un grand renfort pour Jérôme Arpinon contre Lyon

À côté de cette avalanche de forfaits, Jérôme Arpinon enregistre le retour d’un élément important. Guéri de la Covid-19, le capitaine Anthony Briançon figure dans le groupe du Nîmes Olympique. Le coach nîmois a également fait appel à plusieurs jeunes pour pallier les absences de ses nombreux blessés. Il s’agit notamment de Kelyan Guessoum, Lucas Buades, Mattéo Ahlinvi, Nassim Chadli et Marco Majouga.