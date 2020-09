OM : Les supporters marseillais répondent aux Ultras du PSG

Les supporters marseillais ont déployé une banderole à l’Orange Vélodrome ce jeudi pour féliciter l’ OM pour sa victoire à Paris (1-0, 3e journée de Ligue 1). Le message annoncé sur la banderole du MTP n’est pas anodin.

OM : le MTP répond du tac au tac aux Ultras du PSG

Le Classique PSG-OM continue à jouer les prolongations. Après la pelouse du Parc des Princes et les réseaux sociaux, l’affrontement s’est déplacé au niveau des supporters. Le Collectif Ultras Paris du PSG avait déclenché les hostilités le jour du Classique. En haut de la tribune Auteuil du Parc des Princes, une banderole affichait : « Vous avez honoré nos couleurs, souillez les leurs ». Mais le Paris Saint-Germain a été battu. Une grande première depuis novembre 2011, laissant ainsi l’occasion au MTP, un groupe de supporters marseillais, de répondre à la banderole. Et la réponse est tombée ce jeudi, alors que l’ OM reçoit l’ASSE (21h) en match en retard de la 1re journée de Ligue 1. « Merci d'avoir honoré nos couleurs et souillé les leurs ! », riposte la banderole du MTP. Le Collectif Ultras Paris ne tardera pas à y reconnaître ses propres mots…

Hommage à Michel Hidalgo, à Pape Diouf et à Depé

L’ OM avait promis de rendre hommage à Michel Hidalgo décédé le 26 mars et à Pape Diouf, parti le 31 mars dernier. Ce sera chose faite ce soir, en marge de la réception de l’ASSE, premier match de l’Olympique de Marseille à l'Orange Vélodrome cette saison. Mais à ces deux illustres disparus, le MTP a décidé d’ajouter son illustre supporter Depé, mort en 2000. Ces trois figures marquantes de l’histoire moderne du club phocéen ne seront jamais oubliées par la grande famille olympienne.