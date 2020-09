OL Mercato : Le coach Rudi Garcia tape du poing sur la table

Le mercato est exceptionnellement long cette saison. Cette situation agace profondément Rudi Garcia, entraîneur de l’OL, qui ne connait pas encore l'ossature définitive de son équipe pour cette saison.

Un mercato estival exceptionnellement long

D’ordinaire, le mercato estival se termine fin août. Cette saison, il prendra fin le 5 octobre, soit une rallonge d’un peu plus d’un mois. Les causes de cette rallonge sont liées aux perturbations causées par la crise sanitaire du coronavirus. S’il s’agit d’un cas de force majeure, tous les entraîneurs ne s’y retrouvent pas. C’est notamment le cas de Rudi Garcia qui n’apprécie pas du tout ce mercato particulièrement long.

Rudi Garcia agacé par la longueur du mercato

Dans des propos tenus en conférence de presse et rapportés par L’Équipe, Rudi Garcia a confié que « tous les coachs attendent la fin du mercato » pour y voir clair dans leur ossature. L’ancien patron du banc marseillais a ensuite expliqué qu’il n’allait pas se « lancer dans un discours qui va encore fustiger ces mercatos qui traînent en longueur alors que le championnat a repris ». L’ex-stratège de l’AS Rome ne s’est toutefois pas empêché de déplorer : « Cette année, jusqu’au 5 octobre, j’ai un effectif, puis entre le 5 octobre et le 31 décembre, j’ai un effectif, après le 31 janvier, j’en aurai encore un autre. » Et Rudi Garcia de conclure, agacé : « Qu’on laisse ouvert le mercato toute l’année tant qu’on y est ! » Pour rappel, l’Olympique Lyonnais vit un mercato estival mouvementé avec les départs de Martin Terrier, Kenny Tete, Marçal et Ciprian Tatarusanu. D’autres joueurs pourraient également partir cet été (Bertrand Traoré, Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé).