Juventus Mercato : Le départ de Gonzalo Higuain officialisé

Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, le départ de Gonzalo Higuain de la Juventus de Turin a été officialisé ce jeudi. Luis Suarez devrait prendre la place de l’Argentin sur le point de découvrir la MLS.

Gonzalo Higuain quitte la Juventus de Turin

Gonzalo Higuain ne va pas honorer son contrat jusqu’à son terme avec la Juventus de Turin. Aujourd'hui, la formation piémontaise a officialisé le départ de l’avant-centre de 32 ans dans un communiqué. Celui-ci indique que le club et le joueur sont parvenus à un accord pour une résiliation à l’amiable de son contrat qui expirait dans un an. C’est donc en tant que joueur libre que l’attaquant argentin va rejoindre la MLS. Gonzalo Higuain est annoncé à l’Inter Miami, la franchise dirigée par David Beckham. Il y retrouvera Blaise Matuidi, son ancien coéquipier à la Juventus. Recruté en 2016, le natif de Brest a disputé 149 matchs et inscrit 66 buts avec la Vieille Dame.

Higuain parti, Luis Suarez pour le remplacer ?

Le poste laissé par Gonzalo Higuain devrait vite trouver preneur. Annoncé depuis quelques semaines à la Juventus de Turin, Luis Suarez a posé ses valises en Italie ce jeudi. L’attaquant uruguayen a passé des tests linguistiques préalables à l’obtention de la nationalité italienne. Comme l’indiquent plusieurs médias italiens, cette condition lui a été imposée par les Bianconeri qui ne veulent pas l’engager comme un extra-communautaire. Sauf surprise (Edin Dzeko étant également annoncé), la signature de Suarez à la Juventus sera officialisée dans les prochains jours.