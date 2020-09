Olympique de Marseille : Pablo Longoria, sauveur de l’OM ?

Nouveau directeur du football de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria est un homme avec un grand réseau et une connaissance importante du marché des transferts foot. Mais peut-il sauver un navire qui coule depuis plusieurs années ?

Pablo Longoria « Head of football », le bon choix pour le job ?

Depuis la présentation de Pablo Longoria au poste de « Head of football », l’OM a accueilli de nouveaux joueurs comme Leonardo Balerdi, Pape Alassane Gueye et Yuto Nagatomo. Un mercato d’avenir plutôt que de présent ! Après les nombreux échecs notamment sur le sujet du « grand attaquant », le club phocéen recherche à se renouveler et à évoluer. Mais refaire les mêmes erreurs semble être monnaie courante à l’OM. Avec une campagne européenne, la Ligue 1 et la Coupe de France, le calendrier s’annonce chargé ! Et nous pourrions assister à une nouvelle déroute en LDC comme en 2013, si le club ne recrute pas davantage, notamment en attaque.

« ll faut faire grandir le club et le stabiliser dans le top 20 des clubs européens »

C’est pour répondre à cette problématique que Pablo Longoria a été recruté, mais le chantier s’annonce gigantesque. Lors d’une interview accordée au média du club, le nouveau directeur du foot a fait le point sur les objectifs. « ll faut faire grandir le club et le stabiliser dans le top 20 des clubs européens. C’est une position naturelle que l’OM peut atteindre dans le futur », a-t-il déclaré, avant de préciser les moyens employés pour y parvenir. « On souhaite aussi avoir une cellule de recrutement très forte car le futur des clubs européens est basé sur un scooting très fort. C’est un projet à long terme où les datas et les statistiques auront une importance capitale comme la performance sportive », s'est-il projeté.

Avec quel type de profil recherché ? « Un équilibre entre les joueurs d’expérience qui peuvent jouer avec de la pression et des jeunes joueurs qui vont prendre de la valeur grâce à la performance sportive ». Un projet qui ressemble grandement à celui de Lille, mais personne ne peut ressembler au magicien : Luis Campos.

De Florian Cartignies