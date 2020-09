Olympique Lyonnais : Rudi Garcia monte au créneau !

Après la confirmation de Ronald Koeman concernant Memphis Depay, le départ de Bertrand Traoré, les envies de départ de Jeff Reine-Adélaïde et les rumeurs concernant le départ probable d’Houssem Aouar, l’état-major lyonnais se retrouve avec de nombreux dossiers brulants sur la table. Une situation qui agace Rudi Garcia !

Aucune proposition selon Rudi Garcia

Les jours et les nuits semblent se ressembler depuis quelques jours du côté de l’Olympique Lyonnais. Les rumeurs, les déclarations de joueurs et d’entraineurs adverses sont désormais monnaie courante, depuis la fin du Final 8. Après la défaite 2-1 contre Montpellier, le directeur sportif lyonnais a tenu à tordre le cou aux rumeurs. « On n'a pas reçu de proposition ni pour Memphis (Depay), ni pour Houssem (Aouar), ni pour Moussa (Dembélé), avait-il confié au micro de Téléfoot. Les joueurs pour qui on a reçu des propositions sont déjà partis. Pour Memphis, on n'a rien reçu de la part du Barça. Même pas un appel pour demander son prix. Ce que j'ai compris, c'est que le Barça ne le veut pas ».

« Qu’on laisse ouvert le mercato toute l’année tant qu’on y est »

Aujourd’hui en conférence de presse, l’entraineur Rudi Garcia n’a pas manqué de réagir de manière virulente aux nombreuses rumeurs et d’envoyer un message clair aux joueurs. « J’entends mes joueurs en parler. Ils doivent être focus sur la compétition », a-t-il confié, s'emportant quelque peu. « Tous les coaches attendent la fin du mercato. Je ne vais pas me lancer dans un discours qui va encore fustiger ces mercatos qui traînent en longueur alors que le championnat a repris », a-t-il lancé, avant d'y aller de son tacle glissé. « Cette année, jusqu’au 5 octobre, j’ai un effectif, puis, entre le 5 octobre et le 31 décembre, j’ai un effectif, après le 31 janvier, j’en aurai encore un autre », a-t-il indiqué. Avant de conclure de manière ironique. « Qu’on laisse ouvert le mercato toute l’année tant qu’on y est ». La fin du mercato est donc attendue avec impatience du côté lyonnais. Pour le moment, l’effectif semble perdre en qualité mais le club pourrait nous sortir une nouvelle pépite de son centre de formation.

De Florian C.