PSG Mercato : Sous le charme de Bandiougou Fadiga

Le mercato se termine le 5 octobre prochain et un casse-tête se profile pour le PSG et son directeur sportif Leonardo. Entre les nombreuses suspensions, le COVID et la blessure de Juan Bernat, l’effectif du Paris Saint-Germain commence à s’essouffler. A moins que la jeunesse parisienne n'en impose....

Meilleur centre de formation Français, le PSG peut compter sur un vivier de jeunes joueurs extraordinaires. Depuis le début de saison, Thomas Tuchel s’appuie grandement sur les titi parisiens comme Arnaud Kalimuendo, Kays Ruiz-Atil, Bandiougou Fadiga, Timothée Pembelé, Maxen Kapo, au encore Xavi Simons, pour pallier aux absences des stars de la capitale. Le coach parisien pourrait continuer d'utiliser ces jeunes à caue de son effectif toujours diminué par les différentes absences de certains de ses joueurs cadres pour suspensions et Covid-19.

Bandiougou Fadiga, Tuchel compte sur lui !

Entré en jeu à la 84 min, Bandiougou Fadiga a eu le temps de faire une belle impression au public présent au Parc des Princes. Né en 2001, le jeune milieu de terrain n’a pas attendu le match contre Metz pour faire une bonne impression à Thomas Tuchel. En effet, pour pallier aux absences des cadres parisiens, le coach allemand a fait appel à l’antichambre du club de l’hexagone dont le titi parisien fait partie. Avec des prises de balles tranchantes, de la vivacité et une fréquence des appuis au-dessus de la moyenne, Fadiga n’est pas passé inaperçu aux yeux du coach et de certains cadres de l’équipe. Cette première chez les pros laisse entrevoir de belles promesses, pour l’avenir. En espérant que cette nouvelle méthode d’intégration des jeunes évite un nouveau cas Kouassi.

De Florian C.