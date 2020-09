Mercato ASSE : Que de très bonnes nouvelles pour Wesley Fofana

C’est fait, l’ ASSE a mis fin à une longue histoire sur le terrain de l’ OM. Romain Hamouma, l’inévitable Denis Bouanga et Wesley Fofana ont permis au peuple Vert de célébrer une première victoire sur la pelouse du stade Vélodrome après 41 ans de disette.

L' ASSE en impose dans ce début de saison

Cette saison est forcément prometteuse pour l’ ASSE. Il y a des signes qui ne trompent pas. Claude Puel, arrivé sur le banc du club la saison dernière, réalise un sans-faute depuis le début de la saison 2021. Le technicien des Verts est sur 3 succès consécutifs en Ligue 1 en 3 matchs. Avec une place de leader pour l’ AS Saint-Étienne, avec 2 points d’avance sur le second le Stade rennais, les Verts tracent leur chemin au classement match après match. Sur l’étape de Marseille, même si les noms de Romain Hamouma et de Denis Bouanga ressortent grâce aux buts qu’ils ont inscrits, c’est tout l’effectif stéphanois qui a fait preuve de maturité. La solidarité entre ces joueurs annonce le succès de la philosophie de jeu et de l’ambiance prônée par le manager général de l’ ASSE.

Sur le terrain, tout va bien à l’ ASSE dans cette entame de la première partie de la saison. Et dans les caisses du club, des fonds nécessaires pour enrichir le groupe ne devraient pas manquer. L’affaire Wesley Fofana est pendante et c’est à ce niveau que Claude Puel pourrait avoir brillé. Une offre de 30 millions d’euros de Leicester est sur la table des Verts. Bien que celle-ci soit surveillée par les présidents stéphanois, prêts à l’accepter, le OK qu’ils attendent de Claude Puel tarde à venir. Le technicien stéphanois veut garder sa pépite et continue donc d’ignorer cette proposition. Et puis si Fofana devait partir, le vieux briscard de Claude Puel qui en a vu des talents estime qu’il se ferait voler de laisser son joueur quitter le club pour 30 millions d’euros.

Wesley Fofana pourrait rapporter encore plus à l' AS Saint-Étienne

Pour montrer son entêtement, il continue comme si de rien n’était d’utiliser le jeune défenseur Wesley Fofana, que dis-je, de lui faire prendre de la valeur. Le petit gars brille à chaque match et la dernière affiche contre l’ OM (0-2), comptant pour la première journée de Ligue 1, a été une nouvelle occasion pour lui de montrer son talent. Wesley Fofana était omniprésent dans les duels aériens comme à la 3e puis 15e minute du match. Alors que Florian Thauvin s’ouvrait la voie d’un premier but marseillais, il a ruiné les espoirs de l’OM par un incroyable retour. Il a placé son pied au bon moment pour forcer la déviation du ballon (40e). Une nouvelle fois très solide, il vaut déjà les 50 millions d’euros qui pourraient faire céder Claude Puel.

Même si la famille du joueur commence à donner de la voie pour exiger son départ, elle devrait se calmer parce que Wesley Fofana a signé un contrat. Elle a d’ailleurs tout intérêt à disparaître du champ médiatique pour éviter de ruiner la stratégie de Claude Puel et l’ASSE. Wesley Fofana commence à intéresser d’autres clubs en Angleterre. Cette concurrence naissante annonce une bonne nouvelle pour les caisses du club. En plus du gros chèque qui pourrait être signé, un prêt de Fofana dans la foulée est l’option ciblée par Puel.