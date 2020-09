Mercato Stade rennais : Édouard Mendy à Chelsea, question d'heures

Le Stade rennais est bien en négociation avec Chelsea pour le transfert d’ Édouard Mendy. Le SRFC, à travers son entraîneur Julien Stéphan, a confirmé cette information. Le départ du portier sénégalais chez les Blues pourrait être bouclé dans quelques heures.

Édouard Mendy, son transfert à Chelsea est très proche

Chelsea veut recruter Édouard Mendy et est en négociation avec le SRFC pour obtenir son transfert. Le gardien sénégalais est lui aussi favorable à un départ en Premier League. Le club breton confirme l’existence des négociations avec les Blues sans toutefois s’emballer sur l’imminence du transfert de son gardien. La formation londonienne a déjà fait une première offre au Stade rennais avant d’en faire une seconde de 22 millions d’euros plus 6 en option. Cette somme est proche de l'exigence de 30 millions d'euros de Rennes, ce qui laissait déjà croire en un départ très proche de l’ancien portier du Stade de Reims. Il faut noter que ce dernier a été recommandé par Petr Cech, ancien portier du Stade rennais, aux dirigeants de Chelsea.

SRFC : Julien Stéphan vend la mèche pour le portier

Julien Stéphan reconnait des négociations toujours en cours ainsi que l’autorisation donnée par le Stade rennais à Édouard Mendy pour négocier son contrat avec le club anglais. L’entraîneur du SRFC a tout de même pris le soin de faire une précision, à savoir qu’il ne peut présager de ce qu’il en sera de ce se dossier dans les prochaines 48h. Le propos du responsable de l’équipe bretonne montre à lui seul que le départ d’ Édouard Mendy est très proche. On sait que le joueur s’est déjà mis d’accord avec les dirigeants de Chelsea sur la durée de son contrat. La presse anglaise parle d’un bail longue durée (5 ans) assorti d’un salaire pratiquement multiplié par 3.

Stade rennais : la venue de Rui Silva conditionnée au départ de Mendy

De son côté, le club brétillien prépare l'arrivée d'un remplaçant. Le nom de Rui Silva, le gardien portugais de Grenade FC, est cité pour prendre la succession de Mendy. Sur ce dossier, l'entraîneur rennais a expliqué qu'il ne pouvait évoquer ce dossier. Il expliquera à Ouest France, que l'arrivée d'un nouveau portier est subordonnée au départ de l'actuel à Chelsea. Même si la presse anglaise voit un accord et une arrivée imminente de ce dernier chez les Blues, le coach du SRFC fait entendre qu'un nouveau portier ne débarquerait qu'une fois qu'Edu aura officiellement signé avec Chelsea. "Tant que les discussions n’ont pas abouti dans un sens ou dans l’autre [...] Si les discussions n’aboutissent pas et qu’ "Edu" est là et qu’on a pris un gardien, on fait comment ?", a-t-il interrogé sans démentir les approches de son club pour Rui Silva. Selon les rumeurs en Espagne, les Rouge et Noir auraient fait une première offre de 8 millions d'euros pour le gardien protugais de 26 ans.