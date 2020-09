Ligue 1 : Plusieurs cas de coronavirus à l'OGC Nice

L'effectif de l'OGC Nice fait face à plusieurs cas de coronavirus. Alors qu'il s'apprête à recevoir le PSG dimanche, pour la 4e journée de Ligue 1, le club aiglon se retrouve affaibli par la contraction du virus de Covid-19 par plusieurs de ses joueurs. Difficile pour Patrick Vieira qui prépare le choc contre l'ogre parisien.

OGC Nice : trois joueurs testés positifs au coronavirus

L’ OGC Nice aura du mal lors de son prochain match contre le Paris Saint-Germain. À deux jours de la réception de cette affiche, les plans tactiques de son entraîneur Patrick Vieira se retrouvent chamboulés par la contraction du virus de Covid-19 par plusieurs de ses joueurs. Selon Le Parisien, après des tests de dépistage du coronavirus, la formation niçoise se retrouve amputée d'au moins trois joueurs. Ces trois joueurs sont Stanley Nsoki, le milieu de terrain Alexis Claude-Maurice et l’attaquant Kasper Dolberg. Mauvaise nouvelle pour Patrick Vieira qui aurait souhaité avoir tout son monde face aux Parisiens de Thomas Tuchel. L'OGC Nice, qui vient de renouer avec le succès face au FC Metz (1-0), pourrait mal négocier sa rencontre avec le géant français du championnat. Mauvaise nouvelle supplémentaire, le Paris Saint-Germain, l'adversaire à venir, enregistre le retour à l’entraînement de son attaquant vedette Kylian Mbappé.

Vers un report du match contre le PSG ?

Les trois joueurs de l’ OGC Nice sont actuellement en isolement pour une semaine et ne pourront reprendre part à l’entraînement avant un dépistage négatif. Cette situation ne devrait pas provoquer le report du match contre le club de la capitale. Les Aiglons ont présenté une liste de 30 joueurs négatifs au virus. Sauf changement de la situation sanitaire avec de nouvelles déclarations de joueurs contaminés, le choc entre le Gym et le PSG aura bien lieu dimanche. À signaler que le club de la capitale sera également privé de plusieurs joueurs suspendus (Neymar, Abdou Diallo, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa).

Comme l'OGC Nice, plusieurs clubs du championnat français ont été touchés ces derniers temps par le virus. Le match OM-ASSE de la première journée de Ligue 1 avait été reporté pour multiplication de cas de Covid-19 à Marseille. Cette rencontre ne s'est tenue qu'hier jeudi et elle s'est soldée par un succès de l' As Saint-Étienne (0-2). Il faut noter que le virus avait fait ses premières victimes en Ligue 1 à Nice. 2 joueurs avaient été dépistés positifs au Covid au mois d'août dernier.