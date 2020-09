ASSE : Accueil triomphal pour Puel et les Verts à l’Etrat

L’ ASSE a mis fin à la série noire au Vélodrome en remportant son match contre les Phocéens (2-0), après 41 ans. Leader de Ligue 1, les Stéphanois ont été accueillis chaleureusement par leurs supporters à l’Etrat.

ASSE : Les supporters félicitent les Verts à leur arrivée de Marseille

Les supporters de l’ASSE ont réservé un accueil triomphal à leur équipe de coeur lors de son retour à Saint-Étienne, ce matin autour de 3h30 au centre sportif Robert-Herbin. Les Verts sont en effet rentré de Marseille avec les trois points de la victoire. Grâce aux buts de son meilleur buteur actuel Romain Hamouma (6e) et de Denis Bouanga (75e), ils ont infligé une défaite à l’OM. Le peuple vert (précisément les Magic Fans 91) a allumé des fumigènes et a déployé une banderole sur laquelle il a écrit : « c’est Sainté bébé ». Les Stéphanois ont maîtrisé les Marseillais qui étaient visiblement encore sur un nuage après le classico remporté contre le PSG (1-0). L’ASSE a été héroïque aux yeux de ses supporters, car ils ont brisé la série sans victoire face à l’Olympique de Marseille au Vélodrome. Depuis le 10 août 1979, les Verts n’avaient pas battu les Phocéens dans l’antre de ces derniers.

L'AS Saint-Étienne, seul leader de la Ligue 1

Au-delà de son historique succès sur les Phocéens, l’équipe de Claude Puel a pris la tête du championnat avec 9 points + 6. En trois journées disputées, Jessy Moulin et ses coéquipiers ont signé 3 victoires sans encaisser le moindre but. Ils ont défait le FC Lorient, le RC Strasbourg et évidemment l’OM, chaque fois sur le score de (2-0). L'ASSE affrontera le FC Nantes à la Beaujoire, dimanche (17h), lors de la 4e journée de Ligue 1.