OM : Villas-Boas avoue ses erreurs, mais trouve une excuse

L’ OM a été battu par l’ASSE (0-2), hier jeudi en match en retard de la première journée de Ligue 1. André Villas-Boas, entraîneur de l’Olympique de Marseille, reconnaît s’être trompé dans ses choix tactiques, mais pas que.

OM : Villas-Boas avoue ses erreurs tactiques face à l’ASSE

Après sa victoire historique à Paris (0-1) dimanche dernier, l’ OM n’a pas pu enchaîner face à l’ASSE. En cause, les choix tactiques d’André Villas-Boas qui a décidé de positionner Maxime Lopez à la pointe de l’attaque et Leonardo Balerdi au poste de latéral gauche. Connu pour son franc-parler, le technicien portugais a reconnu qu’il n’avait pas été bien inspiré sur ces deux coups. « La responsabilité est toujours mienne, ça n’a pas fonctionné. Aujourd’hui, Saint-Etienne nous a pressé, ça n’a pas marché avec notre faux 9, Maxime Lopez. […] Leonardo Balerdi, c’était son premier match. Latéral gauche, ce n’est pas son poste », a avoué le coach marseillais en conférence de presse d’après-match.

L’ASSE vraiment chanceuse ?

Mais pour André Villas-Boas, ces choix tactiques ne sont pas les seules causes de la défaite de l’ OM. Selon l’ancien patron du banc de Tottenham, alors que le club olympien « n’a pas de chance », les Stéphanois « ont un peu de chance » sur leur premier but. Le Lusitanien assure être « persuadé que Maçon est chanceux sur son centre, mais Saint-Etienne (Romain Hamouma, ndlr) est là pour finir l’action ». L’ OM a tout de même tenté d’inverser la tendance et pendant la « deuxième mi-temps, avec Marley c’était un peu mieux ». Mais l’Olympique de Marseille « a raté des choses, et à 2-0, le coup était trop difficile…pour revenir ».