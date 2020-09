RC Lens - Bordeaux : Gasset craint Kakuta et les Lensois

Le RC Lens reçoit Bordeaux lors de la 4e journée de Ligue 1, dimanche (17h). Jean-Louis Gasset, coach des Girondins, annonce une rencontre compliquée contre le promu et sa recrue Gaël Kakuta.

Gasset redoute une équipe lensoise en confiance

Le RC Lens a été impressionnant en Ligue 1 lors de ses premiers matchs cette saison. Le promu a enregistré deux victoires, contre le PSG (1-0) et le FC Lorient (3-2). Même lors de sa défaite contre l’OGC Nice (2-1), le Racing Club avait livré un match au-dessus de la moyenne. Au moment d’affronter Bordeaux, Jean-Louis Gasset avoue avoir été séduit par l’équipe de Franck Haise en ce début de championnat. « Ce sera un match difficile contre une équipe en pleine confiance. C’est un groupe solide expérimenté… », a souligné l’entraîneur des Girondins dans Sud-Ouest. Le technicien de 67 ans est en effet séduit par « le très bon recrutement » du RC Lens, surtout avec l’arrivée de « Gaël Kakuta en maître à jouer ». Sans aucun doute, Jean-Louis Gasset se méfie des Sang et Or surtout dans leur enceinte du Stade Bollaert. Il a noté « un état d’esprit irréprochable comme souvent chez les Lensois dans les bonnes périodes ».

Le RC Lens contre la meilleure défense de Ligue 1

Avant leur confrontation, le RC Lens est 7e avec 6 points +1 et Bordeaux est 10e avec 5 points +2. Les Artois ont encaissé 4 buts, alors que leurs adversaires n’ont pas concédé le moindre but. L’équipe de Jean-Louis Gasset est donc l’une des meilleures défenses avec l’ASSE en ce début de saison. Contrairement au RCL qui compte 2 victoires et une défaite, le club au scapulaire est invaincu avec une victoire et 2 matchs nuls.