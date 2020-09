FC Nantes Mercato : Révélation de taille sur Mehdi Abeid

Juste un an après sa signature au FC Nantes, l’avenir de Mehdi Abeid soulève déjà des interrogations. Aux dernières nouvelles, le milieu algérien ne sera pas retenu en cas d’offre.

Des doutes sur l’avenir de Mehdi Abeid au FC Nantes

Après Lucas Evangelista et René Khrin, le FC Nantes pourrait perdre un autre milieu de terrain. Si Abdoulaye Touré dispose d’un bon de sortie, ce serait également le cas pour Mehdi Abeid. Selon Emmanuel Merceron, Nantes ne devrait pas retenir le milieu de 28 ans en cas d’offre. « Il ne devait pas être retenu en cas d’offre, mais on est déjà à deux semaines de la fin », a indiqué l’insider sur Twitter. Le milieu algérien (13 sélections/1 but) a rejoint les Canaris l’été dernier en provenance du Dijon FCO. Pour sa première saison au FCN, Mehdi Abeid a disputé 25 matchs de Ligue 1 dont 20 en tant que titulaire.

Chirivella, un recrutement qui change la donne ?

Avec l'arrivée de Pedro Chirivella, Mehdi Abeid a de quoi craindre pour son temps de jeu cette saison. Surtout que Christian Gourcuff apprécie la paire que forment l’Espagnol et Imran Louza dans l’entrejeu. Le joueur de Liverpool est parti pour s’imposer dans la durée chez les Canaris. Il n’a encore manqué aucune minute de jeu depuis la reprise. L’Algérien lui n’a joué que 34 minutes cette saison. Il était entré en jeu lors du succès (2-1) contre Nîmes. Indisponible contre Bordeaux (0-0) lors de la 1re journée, l’ancien dijonnais était également resté sur le banc lors de la défaite contre Monaco (2-1). Titulaire régulier lors du dernier exercice, reste plus qu’à savoir si Abeid va se plaire dans son nouveau rôle de remplaçant. Pour rappel, il est sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2022.