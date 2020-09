SM Caen Mercato : Yoann Court signe en Ligue 2 (Officiel)

Après son départ du Stade Brestois à l'issue de son contrat cet été, Yoann Court a déposé ses valises au SM Caen. A 30 ans passés, il a choisi de poursuivre sa carrière en Ligue 2.

Le SM Caen s'offre Yoann Court pour 2 saisons

Parti librement du Stade Brestois, Yoann Court a rejoint le Stade Malherbe Caen. Il a signé un contrat de 2 saisons avec le club de Ligue 2. Son transfert a été officialisé par le club normand ce vendredi. « Après l’arrivée en prêt d’Aliou Traoré, le Stade Malherbe Caen tient sa deuxième recrue avec l’arrivée de Yoann Court », ont annoncé les Caennais. L’ailier gauche portera le maillot floqué du N°13 chez les Rouge et Bleu. Yohann Eudeline, le directeur sportif des Malherbistes, se réjouit de la signature de Yoann Court. Il apprécie le profil de ce dernier. « C’est un joueur avec de très bonnes qualités techniques qui va apporter quelque chose de différent avec son pied gauche, et qui peut prendre la profondeur et combiner dans les petits espaces », a fait remarquer le technicien des Normands.

Yoann Court débarque en Normandie avec son expérience

Yoann Court a en effet débarqué au SM Caen avec une grande expérience. Il totalise 296 matchs en professionnel, du CS Sedan Ardennes au Stade Brestois en passant par l’ES Troyes AC et le Gazélec FC Ajaccio. Le natif de Vaucluse a marqué 41 buts pour 40 passes décisives. Bien avant de faire ses débuts au CS Sedan, il avait été formé à l'OL entre 2005 et 2010.