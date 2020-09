FC Nantes Mercato : Attaquant, bonne nouvelle d'Angleterre ?

Annoncé dans le viseur du FC Nantes cet été, Luis Suarez pourrait quitter Watford. Pour l’entraîneur Vladimir Ivic, les Hornets doivent garder le buteur colombien, mais pas contre son gré.

Vladimir Ivic sous le charme de Luis Suarez

Le Colombien en route pour le FC Nantes ?













Après un prêt au Real Saragosse (D2 espagnole) la saison dernière, Luis Suarez (16 buts et 6 passes décisives en 30 matchs) est retourné à Watford, son club propriétaire. Malgré la relégation en D2 anglaise, Watford voudrait conserver son buteur apprécié par Vladimir Ivic. « Il nous a rejoint et nous prendrons une décision sur sa présence ou non ce week-end après l'entraînement de vendredi. C'est un bon joueur qui nous a rejoint il y a un mois. Il appartient à Watford. Si vous me posez des questions sur son potentiel, je le veux ici oui », a déclaré l’entraîneur des Hornets en conférence de presse.Mais il a beau apprécier le profil du joueur de 22 ans, Vladimir Ivic ne le retiendra pas s’il ne le sent pas intéressé par la bataille pour faire remonter Watford en Premier League. « Maintenant cela dépend de ce qui peut encore se passer jusqu'au dernier jour du Mercato », a prévenu le technicien serbe du possible désintérêt de Luis Suarez pour la Championship. Le coach estime qu'il est « important d'avoir un groupe de joueurs qui veulent être ici et qui veulent rester. Ce n'est pas bon d'avoir quelqu'un qui ne veut pas être ici. Ce n'est pas bon pour l'équipe, pour le groupe, ce n'est bon pour personne ». Vladimir Ivic n’est pas opposé aux envies d’ailleurs du buteur colombien et cette position est une bonne nouvelle pour le FC Nantes. Ce qui pourrait en revanche coincer pour les canaris est la rumeur envoyant le joueur à l’OM. Du côté de l’Espagne, plusieurs clubs seraient aussi intéressés par les services du joueur. Des formations portugaises sont également annoncées à ses trousses, ce qui réduit les chances du FC Nantes de s’offrir Luis Suarez. En plus de la longue liste de concurrents, Watford réclame pas moins de 15 millions d’euros pour un transfert de son joueur. Un dossier clairement compliqué pour Christian Gourcuff et ses recruteurs.