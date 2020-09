OGC Nice Mercato : Lees-Melou prolonge son contrat (Off.)

Pierre Lees-Melou sera un joueur de l'OGC Nice encore pour plusieurs années. Il a prolongé son contrat chez les aiglons ce vendredi. Le milieu de terrain sera lié au Gym jusqu'en juin 2023.

OGC Nice : Pierre Lees-Melou rempile jusqu'en 2023

L’OGC Nice a offert un nouveau contrat à Pierre Lees-Melou. Alors que son bail initial arrivait à expiration le 30 juin 2021, le joueur de 27 ans a signé jusqu’en juin 2023, soit pour deux saisons supplémentaires. L’annonce a été faite par l’entraineur du Gym en conférence de presse ce vendredi. Patrick Vieira s'enflamme pour son protégé en déclarant : « On a besoin de ce type de leader pour tirer les autres vers le haut. J'aime son implication, il est devenu décisif ». Selon le technicien des Aiglons, Pierre Lees-Melou « doit prendre plus de leadership sur le terrain, car il fait partie des leaders techniques » du championnat. Patrick Vieira compte en effet sur ce dernier pour « faire progresser les joueurs autour de lui ». À la suite du coach de 44 ans, Jean-Pierre Rivère a réagi à la prolongation du milieu de terrain. « Pierre Lees-Melou est un joueur très intéressant dans un groupe. Le coach l’a suffisamment exprimé. C’est un garçon sur lequel on peut compter. Nous sommes très heureux qu’il continue l’aventure avec nous », a fait savoir le dirigeant de l’OGC Nice.

Pierre Lees-Melou, joueur décisif du Gym

Le natif de Langon (Gironde) est un joueur décisif des Aiglons. Il s’est imposé progressivement dans l’équipe azuréenne qu’il a intégrée à l’été 2017 sous les ordres de Lucien Favre. Il a débarqué à Nice en provenance du Dijon FCO qu’il avait aidé à monter en Ligue 1. Sous les couleurs niçoises, Pierre Lees-Melou a joué 110 matchs pour 13 buts et 15 passes décisives. La saison dernière, il a inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives en 26 apparitions.