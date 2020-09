Barça : Quique Setién traîne le FC Barcelone en justice

L'ancien entraîneur du Barça, Quique Setién, fait reparler de lui. Le technicien qui a encaissé la défaite la plus humiliante du FC Barcelone en Ligue des Champions (2-8, face au Bayern Munich) réclame des indemnités de limogeage.

Quique Setién licencié sans indemnités

Éphémère entraîneur du Barça (janvier-août 2020), Quique Setién a bien l'intention de faire mordre la poussière aux dirigeants Barcelonais. Brutalement renvoyé suite à la défaite-fleuve de son ancienne équipe face aux Bavarois (2-8) en quart de finale de la Ligue des champions, il a tenté d’obtenir le versement de ses indemnités de licenciement par des voies discrètes. Les dirigeants catalans ont mis beaucoup trop de temps avant de répondre à leur ex-coach. « Après un mois de silence absolu de la part de la direction du FC Barcelone, et après diverses demandes de notre part, nous n’avons reçu des informations officielles que ce mercredi, via Burofax », a révélé l’ancien entraîneur du Betis Séville dans un communiqué. Le plus désagréable aux yeux de Quique Setién, c’est que le Barça n’a pas l’intention de leur verser (avec son staff) des indemnités de départ. « Ces informations révèlent clairement l’intention de la direction de ne pas respecter nos contrats en date du 14 janvier 2020 », a-t-il révélé avant d’indiquer : « Dans mon cas, il est de notoriété publique depuis le 17 août que le club comme le président ont annoncé mon licenciement avec effet immédiat. Cependant, je n’ai officiellement été informé de cette décision que ce mercredi 16 septembre, sans aucune indemnité ».

L’ex-coach règle ses comptes avec le Barça

Pour Quique Setién, la situation est désormais intenable. L’homme de 61 ans a saisi ses avocats pour régler ses comptes avec le Barça. « Nous nous voyons donc obligés de confier l’affaire à nos avocats pour résoudre ce conflit, avec les actions légales nécessaires afin de préserver nos droits et les contrats signés avec le FC Barcelone », a-t-il déclaré. D’après les informations du quotidien AS, l’ex-entraîneur et son staff réclament près de 4 millions d’euros au club catalan. La crise avec Lionel Messi à peine passée, le Barça pourrait connaître une seconde crise. Cette fois, avec son ancien entraîneur.