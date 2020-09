OGC Nice - PSG : Covid-19, le match à huis clos finalement

L’ OGC Nice a décidé de recevoir le PSG à huis clos dimanche (13h), vu la propagation de la pandémie de covid-19 dans le département niçois.

L'OGC Nice décide de recevoir le PSG sans public

La jauge pour le match entre l’OGC Nice et le PSG a été fixée à 1 000 spectateurs à l’Allianz Riviera. L’annonce de cette décision a été faite lors d’une conférence de presse tenue par le préfet Bernard Gonzalez et Christian Estrosi, maire de Nice. Cette décision fait suite au constat du Ministère de la Santé qui a noté que Nice et Lyon font partie des territoires où la situation sanitaire s’est le plus dégradée. Face à la menace réelle de propagation du virus et en raison du renforcement des mesures annoncées par les autorités, le Gym a pris la décision de ne pas déplacer ses supporters contre le Paris Saint-Germain. « Le sanitaire est la priorité absolue. On ne peut que s’incliner devant cette décision, et la respecter », a réagi Jean-Pierre Rivère, tout en regrettant cette mesure. « Moralement, c’est un coup dur vis-à-vis de nos supporters. Nous sommes sincèrement désolés, mais n’avons malheureusement pas le choix », a expliqué le président de l’OGC Nice.

Deuxième huis clos pour le Gym à domicile !

Le club azuréen avait déjà accueilli le RC Lens à huis clos lors de la première journée de Ligue 1 disputée le 23 août. Après 3 journées de championnat, les Aiglons sont 6es avec 6 points. En effet, l'équipe de Patrick Vieira a signé 2 victoires contre le Racing Club de Lens (2-1) et le RC Strasbourg (2-0), mais s'est incliné devant le Montpellier HSC (3-1) lors de la 3e journée à la Mosson. Face aux Parisiens, l'OGC Nice ne pourra pas compter sur Stanley Nsoki, Alexis Claude-Maurice et Kasper Dolberg testés positifs à la covid-19.