FC Nantes : Sanction d' Imran Louza, Gourcuff crie à l'injustice

Le coach du FC Nantes ne peut pas compter sur Imran Louza, suspendu pour deux matchs fermes. Christian Gourcuff estime la sanction du jeune du FCN sévère proportionnellement à des faits jugés plus graves observés lors du Classico PSG-OM.

FC Nantes : Gourcuff accuse la LFP « de justice à deux vitesses »

Lors du match FC Nantes - Nîmes (2-1), Imran Louza a été exclu d’un carton rouge direct pour un tacle en arrière sur Lucas Deaux. Le milieu offensif de 21 ans a pris deux matchs fermes et un autre en sursis. Il a déjà manqué le déplacement des Nantais à Monaco et ne sera pas présent lors de la réception de l’ASSE, ce dimanche. Christian Gourcuff est remonté contre la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) qu’il accuse de rendre des décisions non équitables. « Quand je vois les sanctions à la suite lors de PSG-OM, ça me laisse rêveur. C'est difficile de parler de justice après ça... Il y a une justice à deux vitesses », a martelé l’entraineur du FCN en conférence de presse. Il a rappelé ensuite que Imran Louza « a eu un mauvais réflexe contre Nîmes » et a été lourdement sanctionné selon lui pour cette faute. Le technicien de 65 ans soutient avoir pourtant « vu des choses sur d'autres terrains qui sont beaucoup plus graves à tout point de vue ». Il évoque ainsi le très électrique Classico PSG-OM qui s'est soldé par 5 cartons rouges et 10 cartons jaunes. Christian Gourcuff précise cependant qu’il ne demande pas "que les Parisiens et les Marseillais soient sanctionnés plus durement", il demande juste le même traitement.

Imran Louza et Neymar pas logés à la même enseigne ?

Notons que la bagarre généralisée entre Parisiens et Marseillais avait été punie par la LFP comme suit : 6 matchs fermes pour Layvin Kurzawa, 3 matchs fermes pour Jordan Amavi, 2 matchs fermes + 1 avec sursis pour Neymar et Leoandro Paredes et 1 match de suspension pour Dario Benedetto (OM).