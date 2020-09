ASSE Mercato : Assane Diousse file en Turquie (Officiel)

Assane Diousse est parti de l’ ASSE et a atterri au MKE Ankaragücü en Turquie. Poussé dehors par Claude Puel, le milieu de terrain était pressenti au sein du club basé à Ankara ces dernières heures.

L'ASSE prête Diousse à Ankaragücü pour un an

L’ASSE vient de se débarrasser d’un 3e joueur indésirable. Assane Diousse a été prêté au MKE Ankaragücü pour la saison 2020-2021. Le club turc a annoncé officiellement l’arrivée du joueur de 22 ans. « Lors de la cérémonie organisée dans nos installations de Beştepe, Assane Diousse a signé un contrat d'un an qui le relie au club Jaune et Marine. Le président Fatih Mert était présent à la signature », a communiqué le club. Tout en souhaitant que la signature du Sénégalais soit bénéfique à son club, Fatih Mert espère une grande contribution du transfuge de l’AS Saint-Étienne à la réussite de la saison du MKE Ankaragücü. En retour, Assane Diousse s’est dit très heureux de signer avec le club turc et a promis de faire une bonne saison en Süper Lig.

Assane Diousse suit Loïs Diony et Yann M'Vila

Le natif de Dakar (Sénégal) a signé à l’ASSE en août 2017 en provenance du FC Empoli (Italie) pour un montant de 5 M€ et un contrat de 5 ans, valide jusqu’en juin 2022. Il n’a cependant pas réussi à s’imposer dans le Forez en trois saisons. Ne rentrant pas dans les plans de Claude Puel, Assane Diousse figurait sur la longue liste des joueurs invités à se trouver un nouveau club cet été. Parti de Saint-Étienne à deux semaines de la fermeture du marché des transferts, le milieu défensif suit ainsi Loïs Diony parti à Angers SCO et Yann M’Vila à l’Olympiakos en Grèce.