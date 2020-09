OGC Nice - PSG : Patrick Vieira affiche une grosse crainte

L’OGC Nice reçoit le PSG dimanche pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Patrick Vieira craint le retour de Kylian Mbappé lors de cette rencontre. Absent depuis la reprise à cause du coronavirus, l’attaquant parisien pourrait faire ses débuts en championnat à l’Allianz Riviera.

Patrick Vieira redoute le retour de Kylian Mbappé

Défait par le Montpellier Hérault lors de la dernière journée, l’OGC Nice va tenter de renouer avec le succès contre un gros morceau dimanche. Les Aiglons reçoivent le Paris Saint-Germain pour la 4e journée de Ligue 1. Pour ce choc, Patrick Vieira a déjà identifié la principale menace côté parisien. En l’absence de Neymar Jr (suspendu), le coach du Gym voit Kylian Mbappé comme le principal danger du camp adverse. L’attaquant pourrait signer son retour sur les pelouses après avoir contracté le coronavirus. L’entraîneur niçois prépare le match en fonction de la présence de Mbappé. « On ne sait pas s’il sera là. S’il est là, on sera plus vigilant. On doit très bien défendre pour être dangereux », a indiqué le coach de Nice vendredi en conférence de presse.

Vieira avec un groupe diminué contre Paris

Pour cette rencontre, Patrick Vieira devra composer avec un effectif amoindri. Le coach de l’OGC Nice sera privé de Kasper Dolberg, Stanley Nsoki et Alexis Claude-Maurice. Les trois Aiglons sont atteints de la Covid-19. Côté parisien, si le retour de Kylian Mbappé reste à confirmer, Thomas Tuchel enregistre également de grands absents. Outre Neymar Jr, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo et Leandro Paredes sont également suspendus contre Nice. À noter que ce match se jouera à huis clos pour des raisons sanitaires.