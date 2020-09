RC Lens : Jonathan Gradit évoque son retour à Bordeaux

Le RC Lens se déplace à Bordeaux pour y affronter les Girondins. Ancien joueur du club au scapulaire, Jonathan Gradit annonce la couleur sur son retour dans sa Gironde natale.

RC Lens : Gradit enthousiaste à l'idée de retrouver Bordeaux

C’est sous le maillot du RC Lens que Jonathan Gradit va retrouver les Girondins de Bordeaux ce dimanche (17h), dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Pour ce retour de l'enfant du pays et le Racing Club de Lens, tombeur du PSG, l'objectif sera la victoire. Le défenseur central restera pour ce qui le concerne concentré sur son match, même s'il affiche son bonheur de retrouver sa ville. « Je suis né là-bas , je suis un vrai bordelais. J’y ai toute ma famille. Ça va me faire plaisir de retrouver certaines personnes », a déclaré l’arrière latéral droit sur Aquitaine Radio Live. Éloigné du terrain pendant un an pour cause de maladie, Jonathan Gradit avait rejoint l'Aviron bayonnais en CFA en 2012 après avoir été laissé libre par le FCGB. Toutefois, il n’en veut pas aux responsables bordelais. « Je n’ai pas du tout de sentiment de revanche. Bordeaux m’a beaucoup apporté, c’est mon club de cœur. Les Girondins m’ont apporté dans mon éducation et une rigueur dans ma vie. Je n’ai aucun regret », a rassuré le polyvalent défenseur. Toutefois, il souligne que « le seul côté négatif a été de ne pas avoir été conservé ».

Jonathan Gradit, un crack de Franck Haise

Jonathan Gradit a déposé ses valises au RC Lens en août 2015 contre un demi-million d’euros. Il y est sous contrat jusqu'en juin 2021. Blessé plus d'une fois la saison dernière (blessure à la cheville et au visage), il n'avait fait que 13 apparitions en Ligue 2, sur les 28 journées de l'exercice arrêté en raison de la covid-19. Pour la nouvelle saison, le joueur de 27 ans fait partie des joueurs sur qui Franck Haise, le nouvel entraineur des Lensois, compte. Pour preuve, il a joué les trois premiers matchs du championnat en entier.