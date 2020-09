LOSC : Galtier, son état d’esprit avant d’affronter l’OM

Le LOSC se déplacera pour défier l’OM dimanche en conclusion de la 4e journée de Ligue 1. Pour Christophe Galtier, Lille OSC doit se préparer à affronter des Marseillais blessés dans leur orgueil par la défaite contre l’ASSE.

Christophe Galtier pas serein avant l’OM

Auteur d’un bon début de saison, le LOSC devra se mesurer à l’OM, qui reste sur une défaite contre l’ASSE (0-2) jeudi soir lors du match en retard de la première journée de Ligue 1. Une défaite largement imputable aux mauvais choix tactiques d’André Villas-Boas qui avait positionné Maxime Lopez à la pointe de l’attaque et Leonardo Balerdi au poste de latéral gauche. Des choix tactiques qui ont rendu les Marseillais méconnaissables face à des Stéphanois très entreprenants. Mais Christophe Galtier s’attend à affronter des Phocéens décidés à faire oublier rapidement leur contre-performance contre les Stéphanois. « Je suis quasiment sûr que nous n'affronterons pas le même OM dimanche soir au coup d'envoi. Il va y avoir une réaction d'orgueil. C'est toujours comme ça », a prévenu l’entraîneur du LOSC en conférence de presse ce vendredi. De plus, le technicien français est convaincu que, cette fois-ci, André Villas-Boas « va démarrer avec un vrai attaquant de pointe, ce qui n'était pas le cas lors des deux matchs précédents ». Enfin, le stratège lillois prévoit « plus d'intensité et d'agressivité de la part de Marseille ».

Quel début de saison pour le LOSC et l’OM ?

Lille OSC réalise un bon début de saison. Après trois matchs, les Dogues enregistrent deux victoires (contre le Stade de Reims et le FC Metz) et un nul (contre le Stade Rennais FC). Quant à l’OM, il comptabilise deux victoires (contre le Stade Brestois et le PSG) et une défaite (contre l’ASSE). Ce sont donc deux clubs en forme en ce début de saison qui s’affronteront dimanche sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. Les objectifs sont clairs : le LOSC voudra garder son invincibilité alors que l’OM aura à coeur de faire oublier son faux pas contre l’ASSE.