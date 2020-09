OL Mercato : 30M€ pour Jeff Reine Adélaïde, trop pour le SRFC

Joueur de l' OL, Jeff Reine Adélaïde aurait pu rejoindre le Stade rennais ce mercato estival si Lyon avait fixé un prix entrant dans les possibilités financières du SRFC. Le montant demandé par le club de Jean-Michel Aulas est de 30M€, un montant qui compromet l'arrivée du joueur en Bretagne.

Le SRFC devra offrir près de 30 millions d'euros à l' OL

Arrivé en août 2019 pour un montant de 25 millions d’euros versé au SCO Angers, le milieu de terrain Jeff Reine Adélaïde pourrait faire ses bagages ce mercato. Lors du dernier rassemblement des bleuets à Clairefontaine en septembre passé, le milieu de terrain ciblé par le SRFC s'était confié aux journalistes de l'Équipe et RMC. Il affirmait à propos de son manque de temps de jeu à l'Olympique Lyonnais que la situation ne pourrait pas durer. « Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon », avait-il affirmé. Il avait ajouté : « le discours de l'Olympique Lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation donc il doit y avoir des discussions pour parler d'un éventuel départ ». Le Stade Rennais a donc décidé de se positionner pour accueillir le lyonnais avant la fin de ce mercato estival. Le président du club breton Nicolas Holveck a reconnu que Jeff Reine Adélaïde fait partie des cibles du SRFC en attaque.

Contre un départ du joueur, les dirigeants lyonnais ont laissé entendre qu'ils exigent le paiement de 30 millions d'euros. La famille Pinault et le groupe Artémis vont-ils casser leur tirelire pour engager le jeune milieu de terrain de 23 ans ? Rappelons qu’un de leur concurrent dans ce dossier, le Hertha Berlin, s’est déjà retiré des négociations. Selon le média allemand Sport, le montant demandé par le club lyonnais est jugé trop élevé par les Berlinois. Le Stade rennais a jusqu'au 5 octobre pour convaincre l'OL de baisser le prix fixé pour le transfert de Jeff Reine Adélaïde. Avec le départ à venir de Édouard Mendy vers Chelsea, le SRFC pourrait prochainement disposer de fonds nécessaires pour boucler cette opération. Le portier sénégalais devrait être cédé pour près de 30 millions d'euros (25M€ pour son transfert plus 5M€ de bonus selon ses performances).

Le Stade rennais et son autre priorité

Toute l'enveloppe de cette opération ne devrait cependant pas être affectée au transfert de Jeff Reine Adélaïde. Le Stade rennais envisage aussi de recruter un gardien de but et est déjà actif sur la piste Rui Silva de Grenade CF. Il se dit en Espagne qu'une proposition de 8 millions d'euros des Rennais a déjà été refoulée, les Granadinos exigeant plus de 10 millions d'euros pour leur portier libre en juin prochain. Alfred Gomis de Dijon FCO est lui aussi dans le viseur des Rennais. Selon RMC Sport, le club du joueur exige 15 millions d'euros pour son transfert.