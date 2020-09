ASSE Mercato : Wahbi Khazri, nouvelle offre de Trabzonspor

Invité à quitter l’ ASSE, Wahbi Khazri va-t-il rebondir en Turquie comme Assane Diousse ? La tendance est confirmée par le compte Twitter YkoTrabzon qui annonce l’attaquant vers Trabzonspor.

ASSE : Trabzonspor veut Khazri en prêt avec option d'achat

Wahbi Khazri, N°10 de l'ASSE, est en quête d’un nouveau club pour se relancer, car Claude Puel ne compte pas sur lui cette saison. Toujours intéressé par les services du Tunisien, le club turc a transmis ses conditions à la direction du club ligérien. D’après les indiscrétions de la source, Trabzonspor souhaite recruter le joueur de 29 ans sous la forme d’un prêt avec une option d’achat. Le compte en question se montre précis en avançant des chiffres. En effet, Trabzonspor propose un prêt payant de 500 000 euros + un éventuel transfert à 3,5 millions d'euros, mais à condition que Wahbi Khazri dispute plus de 25 matchs avec le club turc. Pour finir, YkoTrabzon confirme des « négociations en cours » entre les parties pour arrondir les angles.

Wahbi Khazri va-t-il partir comme Diony et M’Vila ?

Wahbi Khazri est sous contrat à l’ASSE jusqu’en juin 2022. Malgré cela, il n’est pas dans les plans de Claude Puel, l’entraineur et manager général des Stéphanois. Ce dernier veut renflouer les caisses des Verts et a ainsi décidé de se séparer des joueurs aux gros salaires, dont le natif d’Ajaccio. Il émarge à 210 000 € par mois, soit 2,52 M€ par an d’après L’Équipe. Si l’AS Saint-Étienne réussit donc à transférer Wahbi Khazri, elle économiserait 5 M€ sur les deux dernières saisons de son bail. Pour rappel, Lois Diony (Angers SCO) et Yann M’Vila (Olympiakos) sont partis de l’ASSE sans indemnité de transfert. Il n'est pas exclu que Sainté laisse filer l'ex-Rennais pour un montant en dessous de sa valeur estimée à 7 M€.