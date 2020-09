PSG : Infirmerie, Paris donne des nouvelles de Juan Bernat

Touché mercredi contre le FC Metz (1-0), Juan Bernat souffre d’une grave blessure au genou gauche. Après avoir confirmé la nature de la blessure du latéral espagnol, le PSG a de nouveau communiqué au sujet du joueur vendredi.

Juan Bernat bientôt sur le billard

Le début de saison de Juan Bernat est à oublier. Mercredi, le latéral de 27 ans a quitté ses coéquipiers en fin de match contre Metz suite à une blessure au genou. Jeudi, le PSG a annoncé que le défenseur espagnol souffrait d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. S’il est acquis qu’il va manquer plusieurs mois de compétition, la durée d’indisponibilité exacte de Bernat sera connue dans les prochains jours, après son opération. Le Paris Saint-Germain a indiqué que le joueur passera sur le billard « la semaine prochaine ». « À la suite de sa rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche, Juan Bernat sera opéré la semaine prochaine à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière », annonce le communiqué publié par le club ce vendredi.

Bernat rassure après sa grave blessure

Cette nouvelle tombe quelques heures après un post de Juan Bernat. Après l’annonce de la nature de sa blessure jeudi, l’ancien Bavarois a tenu à rassurer. « Les blessures font partie de notre profession et il faut les affronter de la meilleure façon. C’est pourquoi à partir d’aujourd’hui je ne pense qu’à récupérer le plus tôt possible et à être de retour avec mes coéquipiers. Merci à tous pour vos messages de soutien !! Allez Paris », a-t-il écrit sur son compte Instagram.