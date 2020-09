OL Mercato : Bertrand Traoré à Aston Villa, c’est quasi fait

L’ OL a donné un gros indice sur le transfert de Bertrand Traoré à Aston Villa. Le N°10 du Burkinabé a été attribué au capitaine Memphis Depay, ce vendredi.

OL : Memphis Depay récupère le N°10 de Bertrand Traoré

Bertrand Traoré n’est plus un joueur de l’OL. En attendant l’officialisation de son transfert à Aston Villa, le polyvalent attaquant ne figure plus dans l’effectif des Gones. Le numéro qu’il portait à l’Olympique Lyonnais a été récupéré par Memphis Depay. « Changement de numéros pour Memphis et Tino Kadewere », a posté le club rhodanien sur son compte Twitter avant le coup d’envoi du match contre Nîmes Olympique (21h). En effet, le buteur néerlandais a laissé son N°11 à la recrue débarqué du Havre AC et a pris celui de Bertrand Traoré. Outre le départ de ce dernier, c'est également un indice pour le capitaine des Gones. Annoncé vers le FC Barcelone, il pourrait finalement décider d'aller au bout de son contrat qui expire en juin 2021.

Bertrand Traoré en attente de son permis de travail

Il faut dire que Rudi Garcia avait déjà confirmé des négociations en cours pour le transfert du joueur formé à l'AJ Auxerre. Sky Sports avait confirmé ensuite un accord entre Aston Villa et l'OL autour d’un montant proche de 20 M€. La signature du joueur de 25 ans devrait se faire dans les prochaines heures, après l’obtention de son permis de travail en Angleterre. Ce sera un retour en Premier League pour l'international burkinabé qui a été un joueur de Chelsea entre 2013 et 2017.