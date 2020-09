ASSE : Grosse inquiétude pour Charles Abi après Marseille

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Charles Abi. Le jeune attaquant de l’ASSE est sorti sur blessure lors du succès des Verts (0-2) jeudi sur la pelouse de l’OM. Il pourrait manquer plusieurs semaines de compétition.

OM - ASSE, ça ne sent pas bon pour Charles Abi

Pour la première fois depuis 41 ans, l’ASSE s’est imposée (0-2) au Vélodrome jeudi. Mais ce succès historique a laissé des traces côté stéphanois. Charles Abi a notamment quitté ses coéquipiers à la 71e minute après un tacle de Bouna Sarr. Les premières nouvelles du jeune attaquant des Verts ne sont pas rassurantes. L’Équipe assure en effet que le joueur de 20 ans souffre « d’une entorse interne du genou gauche ». Selon le journal sportif, l’avant-centre de Saint-Étienne pourrait manquer quatre semaines de compétition, soit un mois d’absence. Des examens complémentaires permettront de confirmer cette tendance pour Charles Abi. Une mauvaise nouvelle redoutée par Claude Puel, qui fait de ses jeunes attaquants les priorités de son système de jeu cette saison.

Débuchy déjà forfait contre Nantes ?

Contre Marseille, l'AS Saint-Étienne a également perdu Mathieu Débuchy. Le capitaine de l’ASSE a laissé ses coéquipiers dès la 9e minute de jeu. Le quotidien sportif révèle que le latéral Stéphanois a été victime d’une lésion musculaire à la cuisse. Selon la même source, le joueur de 35 ans serait déjà forfait pour le prochain match des Verts. Dimanche, l’AS Saint-Étienne, leader de Ligue 1, effectue un nouveau déplacement sur la pelouse du FC Nantes (13e). Pour cette rencontre, Claude Puel et ses joueurs auront la ferme volonté de garder leur position au classement, ce qui passera par une victoire face FCN, actuel 13e du championnat avec une victoire en 3 matchs. À ce jour, l' AS Saint-Étienne est la seule équipe à avoir réalisé le sans-faute. Le club du Forez a battu Lorient, Strasbourg et Marseille 2-0 chacun.