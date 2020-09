OL - Nîmes (0-0) : Rudi Garcia mécontent de ses joueurs

L’ OL a été tenu en échec par le Nîmes Olympique (0-0), vendredi soir en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Dans sa conférence d’après-match, Rudi Garcia, entraîneur de l’Olympique Lyonnais, a dénoncé le manque de percussion et de réalisme de ses joueurs pour faire la différence.

Rudi Garcia charge ses joueurs

Rudi Garcia est connu pour rejeter la faute sur les autres en cas de contre-performance de son équipe. Vendredi soir, après le match nul de l’ OL qui recevait le Nîmes Olympique (0-0), l’entraîneur lyonnais n’a pas dérogé à cette habitude. Devant la presse, le technicien français a d’abord reconnu que ce résultat était « évidemment une contre-performance » pour l’Olympique Lyonnais. Mais au lieu d'évoquer sa part de responsabilité dans cette contre-performance, l’ancien coach marseillais a trouvé que ses joueurs ont « manqué de réalisme ». Il a rappelé que sur trois matchs, les Gones avaient « les occasions pour marquer d'entrée comme aujourd'hui (vendredi) ». Mais ces occasions n’ont pas été transformées. « Ce sont les mêmes maux que les deux matchs précédents. Nous aurions dû gagner car nous sommes l'OL et que nous recevons », a pesté Rudi Garcia, même s’il a reconnu que « ce troisième match en sept jours a pesé sur les jambes de certains ».

Quel début de saison pour l’ OL ?

L’ OL vit un début de saison compliqué. Ce qui est assez surprenant. Après son bon parcours en Ligue des champions (demi-finaliste), on voyait le club rhodanien jouer les premiers rôles en Ligue 1 cette saison. Mais en ce début de championnat, l’Olympique Lyonnais présente un bilan pas du tout convaincant. Après 4 journées, les Gones n’enregistrent qu’une seule victoire pour une défaite et deux nuls. Ce qui fait un total de 5 points sur 12 possibles. Pour les deux prochaines journées de Ligue 1, les Rhodaniens affronteront le FC Lorient le 27 septembre et l’OM le 4 octobre.