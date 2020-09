ASSE Mercato : Wesley Fofana soutenu par Kolodziejczak.

Wesley Fofana a demandé à la direction de l’ ASSE de le laisser partir à Leicester City. Une démarche qui n’a pas encore de suite favorable. Entretemps, le jeune défenseur a reçu le soutien de son binôme Timothée Kolodziejczak.

ASSE : Kolodziejczak admire Fofana pour sa mentalité

Après une seule saison en Ligue 1 avec l’ASSE, Wesley Fofana veut quitter son club formateur. Et pour cause, il dispose d’une offre colossale de Leicester City. L’arrière central estime que toutes les parties sont gagnantes dans la proposition du club anglais et que rien ne lui garantit pareille proposition s'il laisse passer cette opportunité. « Les aspects sportifs et financiers étant réunis, je suis obligé de dire oui », a-t-il déclaré dans L’Équipe. Pour convaincre les responsables de l’AS Saint-Étienne de le laisser rejoindre la Première League, Wesley Fofana a sorti ses arguments. « En mettant cette somme, Leicester City prouve qu’il me veut vraiment. C’est un vrai projet sportif », a-t-il expliqué. Malgré tout, Claude Puel, le manager général de l’ASSE, reste inflexible pour l’instant. En effet, les Foxes ont fait une première offre estimée à 30 millions d'euros. De plus, ils préparent une deuxième offre irrésistible pour récupérer le joueur de 19 ans. Interrogé par RMC Sport sur l’envie de départ de son partenaire en défense centrale, Timothée Kolodziejczak avoue qu'il admire son courage. « Wesley Fofana s'est exprimé, mais il assume derrière. Ça montre sa forte mentalité. C'est bien pour lui », a-t-il soutenu. « Il y a des polémiques, mais c'est comme ça lors du mercato. Beaucoup de choses se disent », a justifié le N°5 de l’ASSE.

Wesley Fofana a toujours la confiance de Puel

Le joueur ciblé par Leicester City bénéficie toujours de la confiance de Claude Puel, après avoir déclaré qu'il veut partir. Il a été titulaire contre le RC Strasbourg (2-0) et l’OM (2-0) lors deux dernières journées. Sans aucun doute, le natif de Marseille sera encore aligné d'entrée de jeu face au FC Nantes, ce dimanche (17h). En tout cas, ce dernier va continuer à alimenter le mercato des Verts jusqu'au 5 octobre, date de la fermeture du marché de l'été.