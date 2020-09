RC Lens : Ligue 1, Gillot juge les débuts de Franck Haise

Le RC Lens a pris 6 points en trois journées de Ligue 1. Un bon début pour le promu et son nouvel entraîneur Franck Haise, selon Francis Gillot, ex-mentor de ce dernier.

RC Lens : Franck Haise est une bonne pioche selon Gillot

Promu en Ligue 1 cette année, le RC Lens a bien démarré la saison. Après une défaite face à l’OGC Nice (2-1), l’équipe de Franck Haise a enchaîné avec deux victoires sur le PSG (1-0) et le FC Lorient (3-2). Avec 6 points, le Racing Club est 7e au classement général avant son match contre les Girondins de Bordeaux, ce samedi (17h). Pour le média So Foot, Francis Gillot a apprécié le début du technicien des Artésiens en Ligue 1. Il estime que ce dernier est une bonne pioche. « Les gens sont toujours méfiants. Ils préfèrent toujours avoir quelqu’un de connu et d’expérimenté. Mais il faut bien commencer un jour », a fait remarquer Francis Gillot. Il faut préciser que Franck Haise est à sa première expérience véritable dans l’élite. Il avait précédemment été coach de la réserve du FC Lorient, puis celle du RC Lens. C’est en février 2020 qu’il a été promu par les dirigeants lensois pour succéder à Philippe Montanier, limogé. Il avait ainsi dirigé 2 matchs seulement en Ligue 2 avant l’arrêt de la saison dernière.

Francis Gillot élogieux envers le coach du Racing Club

Francis Gillot le reconnaît : « Franck n’a encore rien prouvé et il le sait ». Toutefois, il fait confiance à l’entraîneur de 50 ans. « Ce n’est pas un perdreau, il a de la bouteille même si ce n’est pas au très haut niveau », a souligné l’ancien coach des Sang et Or (2005-2007). Pour finir son témoignage, le technicien de 60 ans a été élogieux envers son ex-collaborateur au RC Lens. Il assure que « Franck Haise est quelqu’un de calme, sympa, posé, réfléchi, sain et pas tordu ».