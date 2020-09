Montpellier HSC : Polémique, Der Zakarian répond à Juninho

Michel Der Zakarian, le coach du Montpellier HSC, a répondu à Juninho sur la polémique relative au jeu pratiqué par les Pailladins contre l’OL battu (2-1).

Montpellier HSC : L'OL n'a rien proposé selon Der Zakarian

Juninho n’avait pas aimé le jeu du Montpellier HSC lors du déplacement de l’OL au stade de la Mosson, mardi dernier. Réagissant à la défaite des Gones, le directeur sportif a reproché à l’équipe de Michel Der Zakarian d’avoir fermé le jeu. « Ici, c'est comme ça, ça balance devant, il n'y a pas beaucoup de football », avait déploré le dirigeant brésilien. L’entraineur des Pailladins a profité de la conférence de presse d’avant-match contre Angers SCO (dimanche à 15h) pour revenir sur les propos de Juninho. « II dit qu'on ne fait que balancer de grands ballons et défendre, quand ils perdent contre nous », a-t-il rappelé avant de contre-attaquer : « Et son équipe, elle fait quoi ? Elle n'a qu'à bien défendre et bien attaquer pour nous battre ». Michel Der Zakarian estime que l’OL « a des joueurs de qualité ». Par conséquent, « ils n'avaient qu'à faire du jeu pour poser plus de problèmes et avoir beaucoup plus de situations pour marquer des buts » contre Montpellier HSC. En revanche, le coach du club héraultais assure que « ses joueurs ont fait un bon match » contre ceux de Rudi Garcia.

Juninho « masque les lacunes » de l'OL !

Pour finir, Michel Der Zakarian a trouvé une explication à la sortie de Juninho. « Il a dit ça aussi pour masquer les lacunes qu'ils ont eues sur ce match. Quand tu perds, tu es en colère, mais il faut s'en prendre à soi-même », a-t-il martelé. Rappelons que l’Olympique Lyonnais a été accroché par Nîmes (0-0) à Décines, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, vendredi soir. Au classement général actuel, Montpellier est 5e avec 6 points, alors que Lyon pointe à la 10e place provisoire avec 5 points.