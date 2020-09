OM Mercato : Boubacar Kamara scelle son avenir estival

Annoncé sur la liste des départs cet été pour permettre à l’ OM de renflouer ses caisses, Boubacar Kamara est toujours présent, à deux semaines de la fin du mercato. Présent en conférence de presse, le joueur de l’Olympique de Marseille a été très clair sur son avenir immédiat.

Boubacar Kamara destiné à une grosse vente ?

A l’OM, il y a des joueurs dont le club voudrait se débarrasser (Kostas Mitroglou, Christopher Rocchia, Kevin Strootman, Maxime Lopez et Valère Germain). Mais aucun prétendant n’aurait encore fait d’offre satisfaisante. Il y a également ceux qui avaient été annoncés sur le départ dans le cadre de grosses ventes pour permettre à l’Olympique de Marseille de renflouer ses caisses. Longtemps annoncé dans cette seconde catégorie, Boubacar Kamara n’est cependant pas encore parti. Est-ce parce qu'aucun prétendant ne serait prêt à faire des folies pour le jeune Olympien polyvalent (défenseur central ou milieu défensif) ? Difficile de répondre à cette question.

Le minot toujours à l’ OM cette saison

En revanche, on savait que Boubacar Kamara n’avait aucune envie de quitter l’ OM cet été. Et le prodige de 20 ans n’a pas encore abandonné cette décision. Selon le pur produit de la Commanderie, ce n’est pas le moment de quitter l’Olympique de Marseille. Surtout pas alors que l' OM est qualifié en Ligue des champions, une compétition qu’il a toujours rêvé de jouer avec son club de coeur. « Non il n'y a pas de doute pour moi, je vais continuer l'aventure ici », a assuré la pépite, avant d’indiquer : « On a la Ligue des Champions, on a fini 2e, le groupe reste le même donc je vais rester. Ça me tenait à cœur de disputer la C1 ici. Je ne veux pas quitter l'OM. A la fin de la saison, je n’étais pas dans l’optique de partir. » Les prétendants de Boubacar Kamara sont prévenus.