PSG Mercato : Une première décision est tombée pour Fadiga

Auteur d’une entrée remarquée mercredi, Bandiougou Fadiga a participé au succès du PSG contre Metz (1-0). Lancé par Thomas Tuchel cette saison, le jeune milieu est appelé à progresser avec l’équipe première.

Thomas Tuchel a retenu Fadiga au PSG

Contre le FC Metz mercredi, le PSG a de nouveau montré qu’il a de la réserve. Entré en fin de match lors de cette rencontre, Bandiougou Fadiga s’est révélé aux yeux du public. En six minutes de jeu, le titi parisien s’est illustré par son toucher de balle et son aisance technique. Le milieu de 19 ans est d’ailleurs à l’origine de l’action du but de Julian Draxler contre les Grenats. S’il est aujourd’hui adoubé après sa performance contre Metz, la donne aurait été différente pour Fadiga cet été. Comme le révèle L’Équipe, le Paris Saint-Germain souhaitait au départ vendre ou prêter son milieu offensif. Des clubs étrangers s’étaient déjà positionnés selon le journal national. Mais au final, le titi a tapé dans l’œil de Thomas Tuchel. Le coach du groupe professionnel a décidé de conserver sa pépite.

Une année révélatrice pour le futur de Fadiga ?

Alors qu’il n’est plus question d’un départ pour Bandiougou Fadiga cet été, il revient à Thomas Tuchel d’offrir de meilleures garanties au jeune milieu. La saison dernière, le technicien allemand avait également lancé Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Deux jeunes qui sont finalement partis chercher du temps de jeu ailleurs. Pour le moment, la menace n’est pas pesante pour Fadiga, le joueur étant encore sous contrat jusqu’en 2022. En fonction de son temps de jeu cette saison, le milieu offensif devra trancher pour son avenir. Surtout qu’à l’issue de cet exercice, il ne lui restera plus qu’un an de contrat avec son club formateur.