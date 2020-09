OL : Des supporters demandent la démission de Rudi Garcia

Le début de l’ OL en Ligue 1 suscite déjà la colère de certains supporters du club rhodanien. Après 4 journées de championnat, la démission de Rudi Garcia est demandée sur les réseaux sociaux.

OL : Le hashtag #GarciaDemission lancé sur les réseaux sociaux

L’OL a été tenu en échec par le Nîmes Olympique (0-0) au Groupama Stadium vendredi soir, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Il n’en fallait pas plus pour soulever la colère d’une partie des supporters des Gones. Ce samedi, les détracteurs de Rudi Garcia ont lancé le hashtag #GarciaDemission sur Twitter. Et le message attire l’adhésion de plusieurs fans de l’Olympique Lyonnais. Arrivé à Lyon le 14 octobre 2019 à la place du brésilien Sylvinho limogé, le technicien français de 56 ans n’a pas réussi à qualifier l’OL pour la coupe d’Europe. Son équipe a fini à la 7e place de Ligue 1 suite à l’arrêt brutal de la saison 2019-2020. Rudi Garcia a certes atteint la demi-finale de la Ligue des champions dernière en éliminant la Juventus et Manchester City, mais le début timide de l’exercice 2020-2021 ne le conforte pas au poste occupé depuis presque un an.

OL - OM, le match couperet pour Rudi Garcia ?

À noter que l’OL a démarré la Ligue 1 par une éclatante victoire face au Dijon FCO (4-1) et un triplé de son capitaine Memphis Depay. Lyon a enregistré ensuite une défaite contre le Montpellier HSC (2-1) et deux matchs nuls face aux Girondins de Bordeaux (0-0) et contre Nîmes à Décines. À ce jour, l’équipe de Rudi Garcia compte 5 points sur 12 possibles et pointe provisoirement à la 10e place du championnat. Si Juninho et Jean-Michel Aulas sont pour l’instant silencieux, ils pourraient vite réagir si Lyon ne fait pas de résultat lors de ces deux prochains matchs, respectivement contre le FC Lorient (27 septembre) et l’OM (4 octobre).