Ex-FC Nantes Mercato : Claudio Ranieri dévoile ses intentions

Claudio Ranieri connaît bien certains clubs de Ligue 1, notamment l’AS Monaco et le FC Nantes. À en juger par ses déclarations, l’entraîneur de la Sampdoria de Gênes pourrait lancer des offensives pour signer des joueurs du championnat français.

Offensive imminente de Claudio Ranieri en direction du FC Nantes ?

Claudio Ranieri veut permettre à la Sampdoria de Gênes de lutter pour les places européennes la saison prochaine. Cette ambition passe par un mercato estival mouvementé pour renforcer l’effectif à sa disposition. Mais où trouver les renforts ? Dans les colonnes de L’Équipe ce samedi, le technicien italien déclare être un grand admirateur de la Ligue 1 et il « regarde toujours le foot français avec attention ». Il ajoute que le football français lui « a beaucoup donné et on peut y trouver des joueurs intéressants » et « des diamants bruts qui n’attendent que de briller ». Claudio Ranieri assure qu’il ne ratait jamais l’occasion de complimenter les joueurs de Ligue 1, alors qu’il était encore entraîneur de l’AS Monaco (2012-2014) puis du FC Nantes (2017-2018). Des diamants bruts qui vont bientôt se retrouver à la Sampdoria de Gênes ? Réponse au plus tard le 5 octobre prochain.

L’Italien sort le secret du succès des Français en Ligue des champions

La Ligue 1 a placé deux clubs (l'OL et le PSG) dans le carré d’as de la Ligue des champions la saison dernière, une grande première dans l’histoire de la compétition européenne. Claudio Ranieri croit savoir comment la Ligue 1 a pu réaliser cet exploit. Selon l’ex-coach de Leicester City, les clubs français « ont eu la jugeote d’arrêter tout de suite le championnat, ils ont pu se reposer et entrer en forme au bon moment, lors du sprint final, quand les autres équipes étaient plus fatiguées ». L’ancien technicien de Fulham croit que les calculs des autorités françaises étaient judicieux et il pense qu’ « il y a toujours un championnat locomotive qui tire les autres “top Ligues” et ça peut être le tour de la Ligue 1 ».