PSG : Ander Herrera justifie le début poussif des Parisiens

Le PSG est 15e de Ligue 1 avec 3 points en 3 matchs disputés. Réagissant au début de saison timide des Parisiens, Ander Herrera à une explication.

PSG : Herrera pointe le manque de préparation et la covid-19

Finaliste de la Ligue des champions, le PSG bute en Ligue 1 en ce début de saison. L’équipe de la capitale s’est inclinée deux fois devant le promu le RC Lens (1-0) et l’OM lors du classico disputé sous tension (1-0). Les Parisiens ne compte donc que 3 points sur 9 possibles, avant d’affronter l’OGC Nice à huis clos, dimanche (13h). Cependant, il n’y a pas lieu de s’alarmer selon Ander Herrera qui donne les causes du début poussif des Parisiens. D'après le milieu de terrain, le manque de préparation après le "Final 8", les 7 cas positifs de Covid-19 et les exclusions de Neymar, Leandro Parades et Layvin Kurzawa sont des raisons qui peuvent expliquer les difficultés actuelles de l’équipe de Thomas Tuchel. « La condition physique sur un terrain est un élément clé. Il y a une grosse différence entre s’entraîner pendant un mois et s’entraîner pendant 4 jours », a-t-il rappelé sur le site internet officiel du club. Selon Ander Herrera, les paramètres dépendants de l’entraînement : notamment la forme et la récupération sont « des facteurs très importants » qui ont fait défaut au PSG.

Ander Herrera évoque la confiance retrouvée

Après la victoire sur le FC Metz et le retour de Kylian Mbappé, les Rouge et Bleu ont à coeur de prendre rapidement des points afin de ne pas se laisser distancer par ses concurrents. L’Espagnol assure que le Paris Saint-Germain de dimanche face à l'OGC Nice sera plus tranchant. « C’est un nouveau test qui se présente à Nice. Nous avons enregistré de la confiance avec la victoire de mercredi [sur les Messins, ndlr]. Notre état d’esprit sera meilleur et nous allons bien nous préparer », a-t-il rassuré.