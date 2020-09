OM Mercato : André Villas-Boas évoque les dossiers chauds

André Villas-Boas était présent en conférence de presse ce samedi. L’occasion pour l’entraîneur de l’ OM de faire le point sur les cibles visées par la cellule de recrutement, les joueurs destinés à la vente ou ceux qui vont bénéficier d'une prolongation de contrat.

Mercato : Verdict connu pour El Bilal Touré

Désireux de signer un attaquant supplémentaire cet été pour épauler Dario Benedetto, l’ OM a coché le nom d’ El Bilal Touré sur sa short list. Mais André Villas-Boas ne se laisse pas bercer d'illusion sur ce dossier. Signer le jeune attaquant du Stade de Reims est mission impossible. « On était intéressé, mais ce n'est pas possible. C'était difficile. Il était sur notre liste. C'est un joueur intéressant que j'apprécie beaucoup, mais ce n'est pas possible », a confié le technicien portugais. Il faut signaler que le président champenois Jean-Pierre Caillot avait déjà prévenu que le prodige de 18 ans n’avait pas de bon de sortie cet été. Cet échec sur la piste menant à El Bilal Touré a forcé les dirigeants marseillais à poursuivre leurs investigations pour trouver la solution à leur problème. Le portugais de l' OM « espère faire arriver l'attaquant… choisi dans les prochains jours ».

Pas de vente à l' OM cet été

En difficulté économique, l’ OM devrait vendre pour rééquilibrer ses comptes. Des indésirables (Kostas Mitroglou, Kevin Strootman, Christopher Rocchia, Valère Germain et Maxime Lopez) ou des joueurs à forte valeur marchande (Morgan Sanson, Boubacar Kamara, Florian Thauvin et Duje Caleta-Car) ont longtemps été annoncés sur le départ cet été. Mais à deux semaines de la fin du mercato, tous ces joueurs sont encore présents. Évoquant le sujet, le coach olympien a expliqué que tout était encore possible alors que « les clubs anglais commencent à faire des investissements » et que l’Olympique de Marseille « n'a pas d'offre ». De plus, Maxime Lopez n’est plus un indésirable pour son entraîneur, en témoigne son temps de jeu dans ce début de saison.

Jordan Amavi et Florian Thauvin bientôt prolongés ?

Enfin, André Villas-Boas a évoqué le volet prolongation. Il a rappelé que l’ OM « a plusieurs joueurs en fin de contrat » et révélé que le club « débute les discussions pour les faire prolonger ». Pour les joueurs à prolonger, bien que le coach assure compter sur le milieu de terrain, l’Olympique de Marseille « n'a pas encore débuté les discussions avec lui (Maxime Lopez) pour la prolongation ». En revanche, les négociations ont déjà commencé avec Jordan Amavi et Florian Thauvin.