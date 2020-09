Nîmes Olympique Mercato : Un attaquant vers la Belgique

Alors que deux attaquants sont sur le point de signer au Nîmes Olympique, le club gardois pourrait perdre un jeune avant-centre. Kévin Denkey devrait rejoindre la Belgique dans les prochains jours.

Nîmes Olympique, départ en vue pour Denkey

Formé au Nîmes Olympique, Kévin Denkey pourrait prochainement quitter les Crocos. Midi Libre indique en effet que l’attaquant de 19 ans devrait poursuivre sa carrière en Belgique. Le jeune international togolais (4 sélections/1 but) est annoncé au FC Bruges, champion de Belgique en titre. La perspective de découvrir la Ligue des champions avec le club belge enchanterait le joueur qui aurait déjà donné son accord pour rejoindre Bruges. D’après le journal régional, le Nîmes Olympique serait disposé à libérer son avant-centre de sa dernière année de contrat. La direction attendrait au moins 2 millions d’euros avant de le lâcher. Le natif de Lomé a disputé les trois premières rencontres de Ligue 1 cette saison. Il compte un but et une passe décisive. Sur le départ, il était préservé pour le match contre l’OL (0-0) lors de la dernière journée.

Deux renforts attendus à Nîmes

Jérôme Arpinon ne sera pas privé longtemps d’option offensive en cas de départ de Kévin Denkey. Le coach du Nîmes Olympique doit accueillir deux nouveaux attaquants dans les prochains jours. Ancien des Girondins de Bordeaux, Diego Rolan a donné son accord pour rejoindre le club gardois. Un montant de 2 millions d’euros est évoqué pour son transfert. Longtemps annoncé à Nîmes, Karim Aribi devrait également y poser ses valises. France Bleu annonçait que l’attaquant algérien avait déjà obtenu son visa et devrait signer son contrat « en milieu de semaine prochaine ».