SCO Angers : Mangani réserve un sale tour au Montpellier HSC

Le SCO Angers se déplace pour défier le Montpellier HSC dimanche (15h) pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Thomas Mangani est conscient de la force de frappe des Montpelliérains, mais il prévient que les Angevins sont déterminés à faire un résultat sur la pelouse de la Mosson.

Thomas Mangani admiratif du Montpellier HSC

Thomas Mangani sait que le SCO Angers devra sortir le grand jeu pour espérer faire un résultat sur la pelouse du Montpellier HSC. Présent en conférence de presse, le milieu de terrain angevin a reconnu que « Montpellier est une superbe équipe ». Pour battre les Héraultais, les Scoïstes vont donc « essayer de faire le meilleur match possible » et « essayer de les contrarier ». Thomas Mangani « trouve que c’est une très bonne équipe, très complète » et il « aime beaucoup leurs joueurs avec une vraie mentalité et un vrai état d’esprit ». Selon le milieu de terrain angevin, les Pailladins « font partie des gros de ce championnat et peuvent viser les 6 premières places ». Le Montpellier HSC est « un gros morceau » et le SCO Angers « devra faire un beau match pour ramener des points ».

Téji Savanier, le Montpelliérain à surveiller attentivement

Auteur d’un doublé contre l’OL, Téji Savanier se présente comme l’un des Montpelliérains les plus en forme en ce début de saison. Pour Thomas Mangani, « Savanier est un super joueur » doté d’une bonne « qualité de déplacement, de frappe et de passe ». De plus, le meneur de jeu héraultais peut se faire aider par « des attaquants qui font des appels tranchants ». Ce qui fait du Montpellier HSC « une équipe qui met de l’intensité dans tout ce qu’elle fait ». Le SCO Angers aura donc affaire à une machine de jeu bien huilée sur la pelouse de la Mosson dimanche soir.

Le SCO Angers déterminé à vaincre les Montpelliérains

L’entraîneur Michel Der Zakarian et ses hommes ne doivent toutefois pas se méprendre sur le sens des propos de Thomas Mangani. Le SCO Angers (2 victoires sur 3 matchs cette saison) ne se présentera pas en victime résignée. Il a beau être admiratif des Pailladins, le milieu de terrain se souvient que la formation angevine « avait réussi à faire des bons matchs contre eux », récemment. D’ailleurs, il espère que les Scoïstes vont continuer à faire des résultats contre le club héraultais en lui imposant leur style de jeu. Téji Savanier et ses coéquipiers, qui restent sur deux victoires à domicile, sont prévenus.